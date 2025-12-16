Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El PSOE alerta de retrasos administrativos que ponen en riesgo la consolidación del centro biotecnológico de la Sionlla

Los socialistas denuncian la paralización de la devolución de un aval de 83.869 euros y la falta de autorización de una hipoteca clave para la viabilidad del proyecto

Eladio Lois
Eladio Lois
16/12/2025 12:38
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
PSOE de Santiago
El Grupo Municipal Socialista ha alertado de retrasos administrativos que, a su juicio, amenazan la consolidación del centro biotecnológico de la Sionlla, una infraestructura que consideran estratégica para la innovación y el desarrollo económico de Santiago de Compostela. Así lo trasladó la concejala socialista Marta Abal, quien denunció la “inacción y lentitud injustificable” del Gobierno municipal en la tramitación de dos expedientes clave.

Aval y hipoteca, trámites pendientes

Según expuso la edil, continúan bloqueados sin explicación la devolución de un aval por importe de 83.869 euros y la autorización de una hipoteca que resulta imprescindible para garantizar la viabilidad del proyecto. Para el PSOE, se trata de procedimientos básicos que deberían estar resueltos desde hace meses.

Abal recordó que el centro funciona desde febrero de 2023, con empresas ya instaladas y desarrollando su actividad, por lo que consideró incomprensible que el Concello mantenga paralizados trámites que afectan al normal funcionamiento de una iniciativa que calificó de estratégica para la ciudad

Críticas a la gestión municipal

La concejala socialista calificó de “preocupante” la falta de respuesta del Gobierno local ante estos expedientes y reclamó soluciones inmediatas. En este sentido, sostuvo que la situación actual está generando incertidumbre y puede tener consecuencias negativas tanto para las empresas implantadas como para el propio proyecto.

Caravana de protesta en el aeropuerto de Santiago por el convenio de la seguridad privada

Una caravana kilométrica colapsó el aeropuerto de Santiago en señal de protesta por el convenio de seguridad privada

Más información

Exigimos respuestas y soluciones inmediatas”, afirmó Abal, quien añadió que “las empresas, el proyecto y Santiago no pueden seguir pagando la falta de gestión y la inacción del Gobierno municipal”, palabras que el grupo socialista atribuye a la responsable municipal.

Desde el PSOE insisten en que el desbloqueo de estos trámites resulta determinante para asegurar la estabilidad y el crecimiento del centro biotecnológico de la Sionlla, llamado a convertirse en un referente en innovación en el ámbito compostelano.

