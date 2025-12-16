El Instituto Gómez-Ulla advierte: cuidar las bacterias del ojo puede prevenir inflamación e infecciones persistentes

Imagen de archivo de una revisión oftalmológica Redacción

Mantener un microbioma ocular equilibrado —el conjunto de microorganismos que viven en la superficie del ojo— es fundamental para prevenir y tratar problemas frecuentes como el ojo seco y la conjuntivitis crónica, según investigaciones recientes citadas por Miranza Instituto Gómez-Ulla, con sede en Santiago de Compostela

Los especialistas explican que el uso continuado de antibióticos y colirios antiinflamatorios puede alterar esta microbiota y debilitar la defensa natural del ojo, favoreciendo síntomas persistentes como sequedad, escozor o irritación.

Factores como la contaminación, los cambios hormonales o el uso excesivo de ciertos colirios influyen en este desequilibrio. En el ojo seco, esta alteración suele asociarse a la presencia de Demodex, un parásito que puede afectar a las glándulas encargadas de lubricar el ojo. En la conjuntivitis crónica, los estudios detectan una menor diversidad bacteriana, lo que facilita infecciones repetidas.

Gracias a la secuenciación genética, hoy es posible analizar el microbioma ocular con mayor precisión y avanzar hacia tratamientos personalizados, como futuros probióticos oculares. El objetivo, subrayan los expertos, ya no es eliminar todas las bacterias, sino restaurar un equilibrio saludable que proteja la salud visual.