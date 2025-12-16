Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Instituto Gómez-Ulla advierte: cuidar las bacterias del ojo puede prevenir inflamación e infecciones persistentes

Especialistas apuestan por el uso de probióticos para prevenir la sequedad ocular

Eladio Lois
Eladio Lois
16/12/2025 13:46
Imagen de archivo de una revisión oftalmológica
Imagen de archivo de una revisión oftalmológica
Redacción
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Mantener un microbioma ocular equilibrado —el conjunto de microorganismos que viven en la superficie del ojo— es fundamental para prevenir y tratar problemas frecuentes como el ojo seco y la conjuntivitis crónica, según investigaciones recientes citadas por Miranza Instituto Gómez-Ulla, con sede en Santiago de Compostela

Exterior del Instituto Gómez-Ulla
Exterior del Instituto Gómez-Ulla
Cedida

Los especialistas explican que el uso continuado de antibióticos y colirios antiinflamatorios puede alterar esta microbiota y debilitar la defensa natural del ojo, favoreciendo síntomas persistentes como sequedad, escozor o irritación.

Factores como la contaminación, los cambios hormonales o el uso excesivo de ciertos colirios influyen en este desequilibrio. En el ojo seco, esta alteración suele asociarse a la presencia de Demodex, un parásito que puede afectar a las glándulas encargadas de lubricar el ojo. En la conjuntivitis crónica, los estudios detectan una menor diversidad bacteriana, lo que facilita infecciones repetidas.

El camuflaje de rasgos autistas en contextos sociales puede tener consecuencias para la salud mental, según una investigación liderada desde la USC

Un estudio del CiMUS de la USC alerta de que camuflar los rasgos autistas incrementa el estrés

Más información

Gracias a la secuenciación genética, hoy es posible analizar el microbioma ocular con mayor precisión y avanzar hacia tratamientos personalizados, como futuros probióticos oculares. El objetivo, subrayan los expertos, ya no es eliminar todas las bacterias, sino restaurar un equilibrio saludable que proteja la salud visual.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alba Nogueira, en una foto de archivo

Alba Nogueira recurre su exclusión provisional como candidata a rectora de la USC
Eladio González Lois
Las concejalas no adscritas de Santiago

Las concejalas no adscritas de Santiago acusan a la dirección del PSdeG de "encubrir" el caso Tomé
Agencias
Beatriz Gallego, directora de Inserta Empleo Galicia, durante su intervención

Inserta Empleo impulsa el emprendimiento inclusivo de las personas con discapacidad
Redacción
Decenas de profesores emprenden una "marcha fúnebre" en Compostela ante la "crítica situación" de la enseñanza pública

'Marcha fúnebre' del profesorado en Santiago para denunciar la situación de la enseñanza pública
Agencias