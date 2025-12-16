Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El gobierno local prevé presentar esta semana una propuesta definitiva para un acuerdo con bomberos y policías

La alcaldesa de Santiago asegura que se está avanzando en la RPT y en el precio de las horas extra y pide responsabilidad a los trabajadores mientras continúan las negociaciones sindicales

Agencias
16/12/2025 11:57
El Ayuntamiento anuncia avances en las negociaciones con los sindicatos de bomberos y policías para cerrar un acuerdo laboral
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que el Gobierno local presentará previsiblemente esta semana una propuesta definitiva para llegar a un acuerdo con los sindicatos de bomberos y policías.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa, aunque estaba prevista una reunión para este lunes "van a estudiar bien la situación" y es "muy posible que en esta semana haya una convocatoria sindical para conocer la propuesta definitiva por parte del Gobierno local".

Preguntada por los detalles de la propuesta, la mandataria local ha señalado que "deben estudiarse primero en el propio grupo de trabajo" y posteriormente a la reunión "transparentarán con claridad" todo lo que allí se propone para que lo conozca la ciudadanía.

Durante su intervención, Sanmartín ha apuntado que "se está avanzando de manera importante" en lo relativo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y en el tema del precio de las horas extra. "Estamos trabajando en algunas cuestiones de detalle, fundamentalmente de cantidades de dinero", especificó. Además, ya se produjo una reunión con las personas encargadas de hacer la RPT en la que se explicó el calendario, planificación y metodología.

En este sentido, ha indicado que "hay unanimidad sindical" respecto a que "hay que avanzar en la RPT" y "llegar a un punto final donde quede claro esos criterios que conforman el complemento específico que se paga".

A mayores, ha recordado que en el Pleno municipal de este miércoles, 18 de diciembre, el Ayuntamiento "se va a poner al día en el pago de gratificaciones de bomberos y policías". El expediente comprenderá el pago de gratificaciones desde junio de 2025 hasta octubre de 2025 y la festividad del mes de octubre.

Pide "responsabilidad"

Paralelamente, ha pedido "responsabilidad" a los trabajadores, después de que este pasado domingo, coincidiendo con la manifestación contra el proyecto Altri, el turno de policía, que tenía previsto contar con ocho agentes, funcionó únicamente con dos, un inspector y un oficial, después de que los otros seis comunicasen "indisposición" en diferentes momentos.

"Me parece un poco extraño que se hagan medidas de presión al tiempo que se negocia. Creo que podemos hacer una petición clara a la responsabilidad de que se cumplan con las obligaciones que se tienen", manifestó Sanmartín.

Durante la jornada, la vigilancia del túnel del Hórreo tuvo que ser asumida por la propia empresa de la instalación, debido a la falta de efectivos. Ante esto, la mandataria local ha explicado que la empresa "en determinadas ocasiones puede también encargarse de algunos aspectos".

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Alba Nogueira, en una foto de archivo

Alba Nogueira recurre su exclusión provisional como candidata a rectora de la USC
Eladio González Lois
Las concejalas no adscritas de Santiago

Las concejalas no adscritas de Santiago acusan a la dirección del PSdeG de "encubrir" el caso Tomé
Agencias
Beatriz Gallego, directora de Inserta Empleo Galicia, durante su intervención

Inserta Empleo impulsa el emprendimiento inclusivo de las personas con discapacidad
Redacción
Decenas de profesores emprenden una "marcha fúnebre" en Compostela ante la "crítica situación" de la enseñanza pública

'Marcha fúnebre' del profesorado en Santiago para denunciar la situación de la enseñanza pública
Agencias