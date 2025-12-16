El Consorcio de Santiago presenta este miércoles el libro 'Mazarelos', de Manuel Portas

Plaza de Mazarelos Redacción

El Consorcio de Santiago presentará este miércoles, 17 de diciembre, la publicación Mazarelos, del escritor Manuel Portas, en un acto que se celebrará a partir de las 18.00 horas en el salón de actos de la Facultade de Filosofía, en la Praza de Mazarelos.

El libro ha sido coeditado por el Consorcio de Santiago y Editorial Galaxia y su presentación contará con la participación del propio autor, así como de la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio de Santiago, Goretti Sanmartín Rei; el gerente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez Varela; el director de edicións de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro; y la escritora y docente Carme Moure. Al acto asistirá también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras. Una novela sobre memoria, educación e historia

Mazarelos sitúa su acción en el año 2026, desde el punto de vista de Helena, una profesora jubilada que reconstruye las orígenes del histórico instituto Arcebispo Xelmírez I, centro fundado en 1845 y por el que pasaron algunas de las figuras más relevantes de la intelectualidad gallega del siglo XIX.

De carácter complejo y combativo, la protagonista dialoga y discute con los propios personajes de la narración, una historia ambientada en los meses de febrero y marzo de 1856. En ese contexto histórico aparecen figuras como Aurelio Aguirre y Eduardo Pondal, antiguos alumnos del instituto, junto con el pontevedrés Luís R. Seoane, inmersos en los preparativos de un banquete revolucionario de confraternidad con obreros y artesanos que tendrá lugar en Conxo.