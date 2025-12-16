Circo a Escena se despide de Santiago con ‘Nanuq’, una historia de amistad sin prejuicios

Imagen de la función ‘Nanuq’, una propuesta de circo contemporáneo de la compañía Voël Circo a escena

El circuito estatal ‘Circo a Escena’ se despide esta semana de Santiago de Compostela con la representación del espectáculo ‘Nanuq’, de la compañía Voël, que llegará al Auditorio de Galicia este sábado 20 de diciembre, a las 18.00 horas.

La propuesta ofrece una historia de amistad sin barreras, construida a partir de la poesía visual, la acrobacia y el movimiento, y pensada especialmente para el público infantil y familiar, aunque con una lectura universal. A través de dos cuerpos y dos máscaras, el espectáculo plantea un mundo onírico en el que circo, danza y objetos se combinan para reflexionar sobre los prejuicios que condicionan la mirada adulta y que, como subraya la obra, no existen ni para los niños ni para los osos.

Una propuesta visual y sin palabras

‘Nanuq’ se caracteriza por un lenguaje escénico muy visual, en el que la palabra no es necesaria para contar la historia. La pieza se sitúa en un espacio simbólico “al borde del abismo”, donde los intérpretes construyen una narración abierta, sugerente y cargada de imágenes, que invita al público a interpretar y completar el relato desde su propia experiencia.

Un estudio del CiMUS de la USC alerta de que camuflar los rasgos autistas incrementa el estrés Más información

La obra es la tercera creación de sala de la compañía Voël, tras ‘Ex-libris’ y ‘Boira’, ambas actualmente en gira. La compañía nació en 2017, cuando sus integrantes, Debi Cobos y Jordi Serra, se encontraron a partir de la disciplina que comparten, el cuadrante ruso, y desde entonces han desarrollado un lenguaje propio, poético y atemporal.

Un circuito para fortalecer el sector del circo

El circuito ‘Circo a Escena’ nació en 2021 con el objetivo de potenciar el sector profesional del circo, reforzar su presencia en los espacios escénicos de titularidad pública y contribuir a la creación de nuevos públicos. La iniciativa está promovida por el INAEM y desarrollada por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, y cuenta con el apoyo de CircoRed.

Desde su puesta en marcha, el circuito ha reunido 89 creaciones distintas y ha programado 266 funciones, con una inversión global de 1.424.585 euros, cifras que han permitido incrementar la visibilidad del circo en la programación pública y favorecer la gira de compañías por todo el Estado.

La función de este sábado en el Auditorio de Galicia pone así el broche final en Santiago a una edición de ‘Circo a Escena’ que ha apostado por el circo contemporáneo como herramienta artística, educativa y de mediación cultural.