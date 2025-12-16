Alba Nogueira recurre su exclusión provisional como candidata a rectora de la USC

Alba Nogueira, en una foto de archivo Redacción

Alba Nogueira ha presentado este martes un recurso contra su exclusión provisional como candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), una decisión que vincula a “motivos formales contrarios a las normas”, según ha trasladado en una nota de prensa.

Recurso y agradecimiento público

En su comunicado, Nogueira ha querido agradecer “el movimiento de apoyo y solidaridad recibido en estos días y de profunda incomprensión” ante una decisión adoptada por la USC en relación con su candidatura. En este contexto, ha señalado que “resulta significativo que me llegasen mensajes comunicándome situaciones similares que evidencian la necesidad de acometer acción de mejora institucional para que estudiar y trabajar en la USC sea más fácil”.

La proclamación provisional de candidatas

La Comisión Electoral Central de la USC publicó el pasado jueves la proclamación provisional de Rosa María Crujeiras Casais, María Teresa Flores Arias y María José López Couso como candidatas a la rectoría de la institución, que será dirigida por primera vez por una mujer.

Por el contrario, la candidatura de Alba Nogueira quedó excluida por incumplir los requisitos establecidos, una decisión que la propia afectada calificó desde el inicio como “formalista”.

La Comisión Electoral Central justificó la exclusión provisional en “un incumplimiento de los requisitos establecidos”, concretamente por no acreditar correctamente los méritos alegados para optar a la rectoría. En la resolución provisional se precisa que “los documentos acreditativos de los méritos alegados debían estar incorporados en el expediente personal de la candidata o candidato antes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas”.

Frente a esta interpretación, Nogueira sostiene que “la introducción de un deber de documentación formal no previsto en las normas es de facto un requisito de inexibilidad nuevo a través del acto de la convocatoria”, y subraya que esta exigencia “no figura en el Reglamento electoral general de la USC reformado en septiembre por última vez en previsión de las elecciones”.

Críticas al sistema y consecuencias jurídicas

En su argumentación, Nogueira considera que la exclusión es “una muestra de un sistema que obstaculiza innecesariamente la labor profesional de las personas trabajadoras”. Asimismo, afirma que la decisión de exclusión provisional “por motivos formales de no acreditación documental”, que asegura que se cumplen “sobradamente”, genera “inseguridad jurídica, desigualdad y hace una interpretación restrictiva lesiva del derecho fundamental al sufragio pasivo, siendo nula de pleno derecho”.

El recurso presentado deberá ser ahora analizado en el marco del proceso electoral en curso para la elección de la próxima rectora de la Universidade de Santiago de Compostela.