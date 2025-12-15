La Xunta adjudica por más de 180.000 euros la renovación de los pavimentos del centro de salud Concepción Arenal

Exterior del centro de salud Concepción Arenal de Santiago Redacción

La Xunta de Galicia, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), ha adjudicado por un importe de 182.757 euros las obras de sustitución de los pavimentos del centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela.

La actuación fue adjudicada a la empresa Deconsa 2005 S.L. y tiene como objetivo renovar los suelos de linóleo deteriorados en distintas plantas del centro sanitario, con el fin de mejorar el estado de las instalaciones y las condiciones de uso tanto para profesionales como para pacientes.

Según la información facilitada por la Consellería de Sanidade, la intervención supondrá la renovación de 1.688 metros cuadrados de lámina de PVC, así como de 132 metros lineales de baldosa. Además, los trabajos incluirán la retirada de 222 metros lineales de linóleo en paredes, que serán posteriormente pintadas.

Las obras cuentan con un plazo máximo de ejecución de dos meses, durante los cuales se llevarán a cabo los trabajos de sustitución y acondicionamiento de los pavimentos en las zonas afectadas del centro de salud.