Santiago reivindica el legado de las Moscoso, las mujeres con poder de la Compostela medieval

Goretti Sanmartín inauguró la exposición que permanecerá abierta hasta finales de febrero Concello de Santiago

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha reivindicado a las mujeres compostelanas medievales en la exposición 'As Moscoso, mulleres con poder na Compostela Baixomedieval'. "Esos referentes femeninos deben estar y deben ser claros", subrayó.

Así lo ha manifestado durante la inauguración de la exposición, en la que ha estado acompañada por el presidente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez, el comisario de la muestra, Miguel García-Fernández y diferentes miembros de la corporativa municipal.

La muestra se ubica en la Casa do Cabido, en la Praza das Praterías de Santiago, y concentra ilustraciones originales de Héitor Picallo Fontes, imágenes, libros y diferentes paneles informativos que recorren la historia de estas mujeres medievales durante su vida y muerte. Estará abierta al público hasta finales del mes de febrero.

"Es muy importante poder darle voz a esas mujeres silenciadas, a esas mujeres que ya no es la recuperación de las mujeres anónimas, de las clases populares, sino de mujeres con poder que tuvieron un papel importante en la sociedad compostelana en aquella época, y de las que prácticamente no se sabe nada", ha indicado la mandataria local.

Asimismo, la alcaldesa ha lamentado que la invisibilización de las mujeres, "continúa sucediendo en el presente" en casos como el de la "familia Baltar". "Así que para nosotros es magnífico poder abrir esta exposición y hacerlo un día después de la recepción de las estatuas del Mestre Mateo, porque significa darle esa luz necesaria a muchos focos", remarcó.

Por eso, Sanmartín ha realizado un llamamiento a toda la sociedad a asistir a la exposición, porque es un lugar "muy bueno para dar relevancia a un linaje que no se debe olvidar". "Si eso lo hacemos ahora, estoy segura de que también conseguiremos avanzar en lo que es el reconocimiento de lo que significan las mujeres a medio y largo plazo", ha concluido.