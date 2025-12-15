Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Raxoi llevará por tercera vez al Pleno el pago de facturas por 1,3 millones tras dos rechazos previos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, confía en lograr esta semana el respaldo necesario después del ‘no’ del PP y la abstención de las concejalas no adscritas

Redacción
15/12/2025 15:06
pleno santiago
Imagen de archivo de un pleno del Concello de Santiago
Concello de Santiago
El Gobierno local de Santiago de Compostela volverá a someter esta semana al Pleno municipal el pago de 119 facturas por un importe total de 1,3 millones de euros, después de que la propuesta no prosperase en las sesiones celebradas los días 27 de noviembre y 10 de diciembre, debido al voto en contra del Partido Popular y a la abstención de las concejalas no adscritas.

Así lo avanzó este lunes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien afirmó que espera contar en esta ocasión con el voto favorable necesario para desbloquear el expediente. “Espero el voto favorable”, señaló durante una rueda de prensa.

Goretti Sanmartín
Goretti Sanmartín
Concello de Santiago

Un expediente “claramente administrativo”

Sanmartín defendió que desde el Gobierno local se ofrecieron todas las explicaciones e informaciones necesarias sobre el expediente, y aseguró que hubo “espacios y momentos para poder hablar con detenimiento” sobre la propuesta. En este contexto, explicó que llegó a llamar personalmente al portavoz del PP, Borja Verea, con el objetivo de aclarar cualquier duda y tratar de recabar apoyos para hacer efectivo el pago.

Los piquetes vuelven a impedir la salida de los servicios mínimos del transporte urbano en Santiago

Más información

La alcaldesa insistió en que se trata de una propuesta con un cariz claramente administrativo, “sin componente ideológico”, y subrayó que no debería formar parte de la contienda partidista, al tratarse de un trámite necesario para abonar servicios ya prestados.

Cruce de reproches con el PP

En su comparecencia, la regidora se refirió también a las declaraciones del portavoz popular, que había solicitado unas disculpas por supuestos insultos. Sanmartín negó haberlos proferido y aclaró que calificar la actuación del PP como una “oposición destructiva” no constituye, a su juicio, ningún insulto. No obstante, matizó que, de haber algo ofensivo, “no tendría ningún problema en manifestar que no es su voluntad ofender a nadie”.

La alcaldesa criticó además lo que considera una estrategia del PP de “disfrazar de democracia” decisiones que, según dijo, bloquean el funcionamiento normal del Concello. En este sentido, reprochó que se vote en contra de cuestiones que calificó como “incuestionables” desde el punto de vista administrativo.

Impacto en el pago a proveedores

Sanmartín advirtió de que impedir el pago de estas facturas supone incrementar considerablemente el periodo medio de pago a proveedores, y recordó que parte de las facturas corresponden a un periodo anterior, cuando el actual Gobierno local no estaba al frente del Concello. Aun así, señaló que hay personas que hoy forman parte del Pleno y que “no pueden ponerse de perfil ante esta realidad”.

La alcaldesa concluyó reiterando que el Ejecutivo municipal está a disposición de la oposición, especialmente del PP y de las concejalas no adscritas, ya que —según recalcó— depende de su posición desbloquear la situación y permitir que se haga efectivo el pago de las facturas pendientes.

