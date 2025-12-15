Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSdeG reclama prazos claros para a reapertura da piscina de Santa Isabel

O grupo socialista solicita transparencia ao executivo de Sanmartín ante a falta de datas sobre o remate das obras, que afectan a persoas usuarias e a clubes como o Waterpolo Santiago

Redacción
15/12/2025 09:44
marta abal
A concelleira socialista Marta Abal demanda no Pleno información precisa sobre o avance das obras e a reapertura da piscina
PSdeG
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

O Grupo Municipal Socialista ven de presentar unha pregunta ao Pleno da Corporación co obxectivo de obter unha resposta clara do goberno de Goretti Sanmartín sobre cando rematarán as obras do complexo deportivo de Santa Isabel e, en particular, cando volverá estar operativa a piscina, clausurada desde o pasado 1 de xuño.

A concelleira socialista Marta Abal lembrou hoxe que, desde o peche, “seguimos sen unha data certa para a súa reapertura”, unha situación que está a causar molestias constantes ás persoas usuarias, que levan meses sen poder facer uso das instalacións.

Abal advertiu tamén da afectación sobre os clubes deportivos, salientando que o Waterpolo Santiago afronta unha situación especialmente crítica ao “non dispoñer dunha instalación onde adestrar”, circunstancia que podería deixalos fóra da competición.

O goberno de Sanmartín asegurara a finais de agosto que as obras avanzaban “a bo ritmo”, mais os socialistas subliñan que “a realidade é que continúa a incerteza” e que o executivo leva meses evitando ofrecer prazos concretos.

Por iso, a concelleira reclamou ao goberno local “transparencia e unha resposta clara” sobre o estado real das actuacións, recordando que “a cidade merece rigor e planificación, non improvisación”.

O Grupo Municipal Socialista insta así a Goretti Sanmartín a poñer fin á opacidade e facilitar información veraz para garantir que a cidadanía e os clubes afectados poidan planificar a súa actividade con garantías.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

En concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSOE de Santiago exige a Goretti Sanmartín responsabilidades políticas por la crisis en Policía Local y Bomberos
Eladio González Lois
Apertura de un punto de información y de sellado de credenciales para peregrinos, en la dársena de Porto Cultura del Puerto de Vigo

La Xunta reclama la señalización del Camino Portugués por costa en Vigo
Agencias
El ideal gallego

El Ayuntamiento rechaza los recursos contra la denegación de la licencia para rehabilitar tres inmuebles de la Ciudad Histórica
Agencias
Interior de la sala Malatesta

La sala Malatesta anuncia su cierre y denuncia una “persecución” por parte del Concello de Santiago
Eladio González Lois