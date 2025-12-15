Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Los piquetes vuelven a impedir la salida de los servicios mínimos del transporte urbano en Santiago

Los autobuses no han podido iniciar el servicio a primera hora de este lunes en una nueva jornada de huelga del transporte por carretera

Eladio Lois
Eladio Lois
15/12/2025 11:33
Los piquetes han vuelto a impedir a primera hora de este lunes la salida de los servicios mínimos del transporte urbano en Santiago de Compostela, en el marco de una nueva jornada de huelga del transporte por carretera en la provincia de A Coruña.

obras puente de la reina

Puente la Reina reabre ao tráfico tras unha reforma integral de case medio millón de euros

Según han confirmado fuentes municipales, la situación registrada este lunes es similar a la vivida en anteriores jornadas de paro, ya que los autobuses adscritos a los servicios mínimos no han podido iniciar su recorrido en el arranque de la mañana.

Incidente en la línea 7

Las mismas fuentes han informado, además, de que se ha tenido constancia de la rotura de los cristales delanteros de un autobús que cubre la línea 7 del transporte urbano de la ciudad. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el incidente ni sobre posibles consecuencias para el servicio a lo largo de la jornada.

La huelga del transporte por carretera continúa afectando de forma directa a la movilidad urbana en Santiago, con especial incidencia en las primeras horas del día, cuando la falta de salida de los servicios mínimos deja sin cobertura a numerosos usuarios.

