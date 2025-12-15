Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Xunta reclama la señalización del Camino Portugués por costa en Vigo

El Gobierno gallego insiste en que el Camino de Santiago debe estar plenamente señalizado en todo su recorrida, también en el ámbito urbano de Vigo, para garantizar una experiencia adecuada

Agencias
15/12/2025 18:04
Apertura de un punto de información y de sellado de credenciales para peregrinos, en la dársena de Porto Cultura del Puerto de Vigo
Apertura de un punto de información y de sellado de credenciales para peregrinos, en la dársena de Porto Cultura del Puerto de Vigo
Puerto de Vigo
La Xunta de Galicia ha solicitado este lunes, una vez más, al Ayuntamiento de Vigo que permita la señalización del Camino Portugués por la costa en su término municipal, ya que sigue siendo "la única ciudad de Europa" que no cuenta con indicaciones de la ruta jacobea.

Así lo ha trasladado la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, durante su intervención en la presentación de un Punto de Información en la dársena de Porto Cultura, en el puerto olívico.

Ortiz ha agradecido al Puerto y a la Fundación Traslatio la instalación de este Punto, que no solo aportará información a los visitantes, sino que será también un punto de sellado de credenciales para los peregrinos.

Al respecto, la delegada territorial ha subrayado que la ruta portuguesa por la costa llegará este año a los 90.000 peregrinos y ha lamentado que la ciudad olívica siga sin permitir la señalización del Camino.

Por ello, ha vuelto a pedir al gobierno local que permita instalar las indicaciones, porque Vigo "es una ciudad agradable, es una ciudad acogedora", y debe dar "todas las facilidades" a los peregrinos, cada año más, que la recorren.

Ana Ortiz ha hecho estas manifestaciones durante la presentación del nuevo Punto de Información, instalado en el antiguo puente de una embarcación tradicional (un buque 'bateeiro') que fue rehabilitado por la Fundación Traslatio y la empresa de turismo marinero Bluscus.

Allí se facilitará a los visitantes información sobre el visor submarino Nautilus y sobre los buques históricos que alberga la dársena viguesa, además de ser punto para sellar las credenciales de los peregrinos.

