Santiago de Compostela

Trabajadores del Alcampo de Área Central convocan una huelga para el próximo 23 de diciembre

El comité reacciona a la intención de la empresa de abrir los domingos 26 de julio y 15 de agosto de 2026 

Redacción
15/12/2025 13:24
Representantes del comité de empresa de Alcampo Santiago y CIG, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la convocatoria de huelga para el 23 de diciembre
Representantes del comité de empresa de Alcampo Santiago y CIG, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la convocatoria de huelga para el 23 de diciembre
CIG
El personal del Alcampo de Santiago de Compostela, ubicado en Área Central, ha convocado una jornada de huelga para el martes 23 de diciembre en protesta por la decisión de la empresa de abrir los domingos 26 de julio y 15 de agosto de 2026, una medida que, según el comité, afecta de lleno al derecho al descanso y a la conciliación.

Entradas gratis y desde 3 euros para ver este martes al Monbus Obradoiro

Más información

El anuncio fue realizado este pasado viernes por la representación de los trabajadores en una rueda de prensa, en la que criticaron que se trate de fechas en las que “apenas hay movimiento comercial” y en las que, a su juicio, no se justifica el impacto laboral que implica ampliar la apertura en festivo.

La autorización de la Xunta y el cambio de criterio

Según explicó el comité, al coincidir en sábado los festivos del 25 de julio y el 15 de agosto, la Xunta de Galicia autorizó la apertura comercial el domingo 26 de julio y el propio 15 de agosto de 2026. Habitualmente, el hipermercado de Área Central no abre en esas jornadas, lo que permite que parte de la plantilla pueda disfrutar de periodos de descanso más amplios durante el verano.

Los representantes del personal subrayaron que esta circunstancia tiene un peso especial en el caso del mes de agosto, ya que el 16 de agosto es festivo local, lo que, en condiciones habituales, facilitaría encadenar varios días de descanso, algo que —según recalcan— no resulta frecuente en el sector comercial.

“Un atropello patronal”, según el comité

Tras la autorización de la Xunta, la empresa comunicó su intención de abrir ambos días, pese a que, según el comité, el comercio ya opera un elevado número de domingos y festivos a lo largo del año. La plantilla se opone a esta decisión al considerar que dificulta la conciliación familiar, deteriora las condiciones de trabajo y se adopta, además, en un momento del año en el que el volumen de ventas “baja en picado” por estar en pleno verano.

La representación de los trabajadores sostiene asimismo que la ubicación del establecimiento, fuera de las zonas de mayor concentración turística, limita el impacto comercial de esas aperturas, por lo que entienden que el perjuicio para la plantilla no se compensa con beneficios reales de actividad.

Como respuesta a lo que califican de decisión injustificada, el comité acordó convocar la huelga del 23 de diciembre, en una fecha marcada por la alta actividad previa a las celebraciones navideñas y en la que el hipermercado registra habitualmente una mayor afluencia de clientes.

