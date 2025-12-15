Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El testimonio de un camarero agredido en Santiago: "Maricones de mierda, hay que matarlos a todos"

El relato de un trabajador del pub Bloom en el programa 'En boca de todos' reabre el debate sobre la seguridad en el ocio nocturno

Redacción
15/12/2025 13:03
Fotograma del testimonio del camarero de Bloom, recogido en el programa 'En boca de todos' de Cuatro
Fotograma del testimonio del camarero de Bloom, recogido en el programa 'En boca de todos' de Cuatro
Cuatro
La agresión sufrida por un camarero del pub Bloom de Santiago de Compostela el pasado 7 de diciembre ha dado el salto a la escena mediática nacional tras la emisión de su testimonio en el programa 'En boca de todos', de Cuatro. 

Los hechos se produjeron en el interior del establecimiento, un local descrito por sus trabajadores como tranquilo y sin antecedentes de conflictos graves. Según el relato ofrecido por la víctima, la agresión se desencadenó tras una intervención rutinaria del personal para gestionar el uso de uno de los baños del local, una situación habitual en espacios con alta afluencia de público.

Tras llamar la atención a varias personas por ocupar durante un largo periodo uno de los aseos, el trabajador fue increpado verbalmente. El intercambio, que comenzó con insultos, escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física, en la que intervinieron cinco personas, según el testimonio del camarero.

El ataque se produjo de forma sorpresiva, con golpes por la espalda y en la zona de la nuca, lo que impidió a la víctima reaccionar o anticiparse a lo que estaba ocurriendo. Durante el altercado, se produjeron además destrozos en el interior del local, lo que obligó a solicitar la intervención policial.

Lejos de finalizar con la expulsión del grupo del establecimiento, la situación se agravó en el exterior del pub, donde el camarero volvió a ser atacado. El resultado fue una brecha en la ceja, múltiples golpes y lesiones de diversa consideración, cuyas secuelas aún arrastra. 

Presunta homofobia e inseguridad nocturna

Durante la agresión, según el testimonio del trabajador, los atacantes profirieron insultos de carácter homófobo, llegando a gritar expresiones como “putos maricones de mierda, hay que matarlos a todos”, unas palabras que refuerzan la gravedad de los hechos y apuntan a un posible componente de odio en el ataque, extremo que deberá ser valorado en el marco de la investigación.

Mientras el caso sigue su curso, la agresión sufrida por el camarero del Bloom se ha convertido en un símbolo de una problemática más amplia, que trasciende lo ocurrido en un local concreto y apunta a la necesidad de reforzar medidas de prevención y apoyo a quienes trabajan de cara al público en contextos de alta presión.

