El PSOE de Santiago exige a Goretti Sanmartín responsabilidades políticas por la crisis en Policía Local y Bomberos

En concejal socialista, Gumersindo Guinarte Socialistas de Santiago

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado este lunes a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que asuma responsabilidades políticas ante lo que considera una situación crítica en los servicios de Policía Local y Bomberos, que —según denuncia— llevan semanas operando con personal insuficiente y sin soluciones efectivas por parte del Gobierno local.

La formación socialista sostiene que los problemas en los servicios de emergencia han quedado especialmente evidenciados tras lo ocurrido este pasado fin de semana, un episodio que, en palabras de su portavoz, Gumersindo Guinarte, no puede considerarse un hecho aislado, sino la consecuencia de una crisis prolongada.

Un problema viejo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista aseguró que lo sucedido “é o resultado dunha xestión insuficiente e dunha crise que se arrastra desde fai semanas”, y advirtió de que no se puede permitir que “a seguridade da cidadanía dependa da improvisación ou do persoal externo”.

Desde el PSOE compostelano afirman que el Gobierno local no ha sido capaz de garantizar el correcto funcionamiento de unos servicios esenciales, y subrayan que la situación afecta directamente tanto a los profesionales como al conjunto de la ciudadanía.

Críticas a la gestión del Gobierno municipal

Guinarte instó directamente a la alcaldesa a actuar de manera inmediata y a asumir responsabilidades políticas. Según señaló, “criticar aos traballadores municipais non é unha saída”, recordando que garantizar los servicios públicos es una obligación del Gobierno local que, a su juicio, no se está cumpliendo.

El portavoz socialista recordó además que su grupo ya trasladó propuestas concretas para abordar la situación, asegurando que estas cuentan con amparo legal y respaldo sindical, y lamentó que, hasta el momento, el Ejecutivo municipal no haya aplicado ninguna de ellas de forma efectiva.

Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista reclama medidas inmediatas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Entre sus exigencias figuran la incorporación urgente de personal en Policía Local y Bomberos, la creación de nuevas plazas, la modificación de la RPT para reconocer el trabajo nocturno, festivo y en condiciones de riesgo, así como el pago inmediato de los atrasos y la regularización de los complementos salariales.

Desde el PSOE advierten de que la situación no solo afecta a los profesionales, sino también a los vecinos y vecinas de Santiago, al comprometerse la seguridad y la movilidad diaria en la ciudad. “Non podemos normalizar o inaceptable. A cidade merece servizos fiables e unha xestión responsable”, concluyó Guinarte.