El PP de Santiago exige al Gobierno local que repare la "deficiente" iluminación de las instalaciones deportivas

Vista de una instalación deportiva municipal en horario vespertino, cuando la falta de iluminación condiciona la actividad de los clubes, según explica el PP PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha reclamado al Gobierno local de BNG y CA que actúe para corregir las deficiencias de iluminación que, según denuncia, presentan numerosas instalaciones deportivas municipales, una situación que estaría perjudicando el desarrollo normal de entrenamientos y partidos de distintos clubes de la ciudad.

El concejal del PP, José Ramón de la Fuente, advirtió de que desde hace meses se ha trasladado a los servicios municipales la existencia de luminarias averiadas y de potencias de luz insuficientes, sin que se haya dado una respuesta efectiva. “Hay que revisar las instalaciones deportivas, sustituir las luminarias avariadas y mejorar la potencia luminosa de las que son insuficientes”, señaló.

El edil popular José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa PP de Santiago

El caso de Conxo

De la Fuente puso el foco en el campo de fútbol de Conxo, que calificó como el ejemplo más preocupante. Según explicó, el campo de césped artificial cuenta con siete focos averiados, mientras que en el campo de hierba natural solo funciona una luminaria, una situación que considera claramente insuficiente para la práctica deportiva en condiciones adecuadas.

El edil subrayó además que esta instalación ha visto incrementado el número de equipos que entrenan en ella, entre otros el Compañía de María, que fue desplazado de su campo habitual de Belvís mientras se ejecutaban obras. En este contexto, denunció que niños y niñas se ven obligados a entrenar en un campo con iluminación muy limitada, en una época del año en la que anochece en torno a las 18.00 horas, lo que reduce de forma notable el tiempo útil de entrenamiento.

Otras instalaciones afectadas

El concejal popular citó también otras instalaciones municipales que, según su denuncia, presentan carencias similares, como el campo de fútbol de Santa Isabel y los pabellones Lorenzo de la Torre, O Restollal y Quiroga Palacios.

A juicio del PP, esta situación refleja una falta de planificación y seguimiento por parte del Gobierno local, tanto en la gestión de las obras como en el mantenimiento de las instalaciones. En este sentido, De la Fuente apuntó a un deficiente control del contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, al no contar, según afirmó, con los efectivos mínimos exigidos en los pliegos.

Ante este escenario, el Partido Popular de Santiago exige al Ejecutivo municipal que revise todas las instalaciones deportivas, proceda a la sustitución de las luminarias averiadas y mejore la potencia lumínica allí donde resulte insuficiente, con el objetivo de garantizar que los clubes puedan desarrollar su actividad en condiciones adecuadas y seguras.