Cristina Pato cierra el ciclo ‘Expertas de seu’ con un encuentro sobre música, palabra y creación

Cristina Pato escucha atentamente a la cantante Guadi Galego Concello de Ames

El Centro Cultural Mahía, en Bugallido (Ames), acogió este domingo 14 de diciembre la jornada de clausura del ciclo cultural ‘Expertas de seu’, con un encuentro protagonizado por la artista Cristina Pato, que compartió con el público una reflexión sobre su trayectoria profesional, la gestión del reconocimiento y la importancia de cerrar etapas para poder avanzar.

La sesión, celebrada a las 19.00 horas, se desarrolló en formato de arte-coloquio y estuvo conducida por la creadora e intérprete Guadi Galego. A lo largo de la conversación, ambas abordaron los procesos creativos, la relación entre música y palabra, así como cuestiones vinculadas a la identidad, la memoria y el papel de las mujeres en la cultura contemporánea.

Durante su intervención, Cristina Pato profundizó en su experiencia profesional y en la presión que acompaña al éxito, defendiendo la necesidad de reinventarse sin perder la conexión con una misma. En este contexto, compartió reflexiones recogidas en su libro más reciente, Fóra de foco, una mirada personal y crítica sobre la creación artística y los espacios que suelen quedar al margen del relato principal.

Tal y como expresó la propia artista, “reinventarse no es empezar de cero, sino tener la valentía de cerrar ciclos y volver a preguntarse quién eres y desde dónde quieres crear”.

Un mensaje a las nuevas generaciones

Por su parte, Guadi Galego lanzó un mensaje directo a las nuevas generaciones, animándolas a mantener el compromiso y la constancia en el camino creativo, aun siendo conscientes de las dificultades que implica. “Aunque de partida sepas que vas a dedicar más tiempo y más esfuerzo del que luego acabarás recibiendo, hay que intentarlo siempre”, señaló durante el encuentro.

Un cierre musical cargado de emoción

Uno de los momentos más destacados de la tarde llegó con la interpretación en directo del tema Se me axudas, con Cristina Pato al piano y Guadi Galego a la voz, una actuación que puso el broche final al encuentro con una fuerte carga simbólica y emocional.

El acto sirvió también para cerrar el ciclo ‘Expertas de seu’, una iniciativa que a lo largo de este otoño puso en valor el talento y la creatividad de las mujeres gallegas, y que contó previamente con la participación de Elena Ferro, referente de la artesanía gallega, y Araceli Gonda, guionista de cine. Las tres sesiones, celebradas los días 23 y 30 de noviembre y 14 de diciembre, tuvieron lugar en el centro cultural de Bugallido y registraron una notable asistencia de público, con entrada gratuita hasta completar aforo.