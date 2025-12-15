Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Cristina Pato cierra el ciclo ‘Expertas de seu’ con un encuentro sobre música, palabra y creación

La artista reflexionó sobre el éxito, la necesidad de reinventarse y el cierre de etapas en una sesión conducida por Guadi Galego en el Centro Cultural Mahía

Eladio Lois
Eladio Lois
15/12/2025 11:52
Cristina Pato escucha atentamente a la cantante Guadi Galego
Cristina Pato escucha atentamente a la cantante Guadi Galego
Concello de Ames
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Centro Cultural Mahía, en Bugallido (Ames), acogió este domingo 14 de diciembre la jornada de clausura del ciclo cultural ‘Expertas de seu’, con un encuentro protagonizado por la artista Cristina Pato, que compartió con el público una reflexión sobre su trayectoria profesional, la gestión del reconocimiento y la importancia de cerrar etapas para poder avanzar.

La sesión, celebrada a las 19.00 horas, se desarrolló en formato de arte-coloquio y estuvo conducida por la creadora e intérprete Guadi Galego. A lo largo de la conversación, ambas abordaron los procesos creativos, la relación entre música y palabra, así como cuestiones vinculadas a la identidad, la memoria y el papel de las mujeres en la cultura contemporánea.

El cómico Alex O’Dogherty llegará a Santiago el próximo 19 de diciembre con Palabras Mayores, su show más personal y abierto a la improvisación

Alex O’Dogherty trae a Santiago su espectáculo más personal

Más información

Durante su intervención, Cristina Pato profundizó en su experiencia profesional y en la presión que acompaña al éxito, defendiendo la necesidad de reinventarse sin perder la conexión con una misma. En este contexto, compartió reflexiones recogidas en su libro más reciente, Fóra de foco, una mirada personal y crítica sobre la creación artística y los espacios que suelen quedar al margen del relato principal.

Tal y como expresó la propia artista, “reinventarse no es empezar de cero, sino tener la valentía de cerrar ciclos y volver a preguntarse quién eres y desde dónde quieres crear”.

Un mensaje a las nuevas generaciones

Por su parte, Guadi Galego lanzó un mensaje directo a las nuevas generaciones, animándolas a mantener el compromiso y la constancia en el camino creativo, aun siendo conscientes de las dificultades que implica. “Aunque de partida sepas que vas a dedicar más tiempo y más esfuerzo del que luego acabarás recibiendo, hay que intentarlo siempre”, señaló durante el encuentro.

Un cierre musical cargado de emoción

Uno de los momentos más destacados de la tarde llegó con la interpretación en directo del tema Se me axudas, con Cristina Pato al piano y Guadi Galego a la voz, una actuación que puso el broche final al encuentro con una fuerte carga simbólica y emocional.

El acto sirvió también para cerrar el ciclo ‘Expertas de seu’, una iniciativa que a lo largo de este otoño puso en valor el talento y la creatividad de las mujeres gallegas, y que contó previamente con la participación de Elena Ferro, referente de la artesanía gallega, y Araceli Gonda, guionista de cine. Las tres sesiones, celebradas los días 23 y 30 de noviembre y 14 de diciembre, tuvieron lugar en el centro cultural de Bugallido y registraron una notable asistencia de público, con entrada gratuita hasta completar aforo.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

En concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El PSOE de Santiago exige a Goretti Sanmartín responsabilidades políticas por la crisis en Policía Local y Bomberos
Eladio González Lois
Apertura de un punto de información y de sellado de credenciales para peregrinos, en la dársena de Porto Cultura del Puerto de Vigo

La Xunta reclama la señalización del Camino Portugués por costa en Vigo
Agencias
El ideal gallego

El Ayuntamiento rechaza los recursos contra la denegación de la licencia para rehabilitar tres inmuebles de la Ciudad Histórica
Agencias
Interior de la sala Malatesta

La sala Malatesta anuncia su cierre y denuncia una “persecución” por parte del Concello de Santiago
Eladio González Lois