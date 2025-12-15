Alex O’Dogherty trae a Santiago su espectáculo más personal

El cómico Alex O’Dogherty llegará a Santiago el próximo 19 de diciembre con Palabras Mayores, su show más personal y abierto a la improvisación Cedida

El actor, músico y cómico Alex O’Dogherty regresará a Santiago de Compostela el próximo 19 de diciembre con su nuevo espectáculo, Palabras Mayores, que podrá verse a partir de las 20.30 horas en el Auditorio Abanca. Se trata de un show con el que el artista abre una nueva etapa profesional, tras cerrar el ciclo de Imbécil, el espectáculo que lo llevó a recorrer todas las provincias españolas, además de Ceuta y Melilla.

A USC inaugura en Fonseca a mostra que revisita a figura de Alfredo Brañas 125 anos despois do seu pasamento Más información

Con Palabras Mayores, O’Dogherty propone un formato más personal y desenfadado, alejado de la estructura tradicional del monólogo. El espectáculo se apoya en la improvisación, la creatividad y un humor sin filtros, con una puesta en escena concebida como una experiencia impredecible, en la que cada función puede ser distinta.

El show incorpora una pantalla con animaciones, así como un singular “bastón-micro”, elementos que permiten una interacción directa con el público, que pasa a formar parte activa del desarrollo del espectáculo desde el primer momento.

Temas actuales desde el humor mordaz

Durante la función, Alex O’Dogherty aborda cuestiones tan diversas como su propio entierro, la inteligencia artificial, la velocidad del mundo actual o los llamados “shalalailos”, término con el que se refiere, desde la ironía, a quienes se ofenden sin motivo. Todo ello se articula a través de su característico punto de vista irónico y mordaz, marca habitual de su trayectoria sobre los escenarios.

El propio artista define el espíritu del espectáculo con una declaración de intenciones clara: “No pienso permitir que ningún shalalailo me amargue la vida”, una frase que resume el tono de libertad y desparpajo que vertebra la propuesta.

El cierre de una gira histórica La llegada de Palabras Mayores a Santiago se produce tras el cierre de la etapa de Imbécil, un espectáculo estrenado en 2019 con el que O’Dogherty firmó un hito en el teatro español, al realizar 324 funciones, visitar las 50 provincias españolas, además de Ceuta y Melilla, y actuar en ocho países, alcanzando a más de 80.000 espectadores.

Las entradas para la función del 19 de diciembre en Santiago de Compostela ya están disponibles a través de las plataformas ataquilla.com y mpcentradas.es.