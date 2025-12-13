Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Receta | Raviolis rellenos de champiñones y gambas con salsa de nata

Redacción
13/12/2025 05:55
Receta raviolis
Ingredientes (para 2 personas)

  • 200 gramos de harina 
  • 2 huevos 
  • 200 gramos de champiñones 
  • 200 gramos de gambas peladas 
  • 200 ml de nata para cocinar 
  • 1 huevo batido 
  • Una cuña de queso Grana Padano 
  • Sal, pimienta, aceite, ajo, laurel y perejil

Elaboración:

Empezamos haciendo la pasta fresca para nuestros raviolis. Ponemos sobre la mesa 200 gramos de harina y 2 huevos y amasamos. En caso de que nos quede un poco seca, podemos añadir un poco de agua y, en caso de que quede húmeda, podemos poner algo más de harina.

Una vez que esté todo unido, hacemos una bola, la envolvemos en papel film y la dejamos reposar una hora.

Nos ponemos mientras con los champiñones y las gambas. Ponemos las gambas a cocer con un poco de laurel y rehogamos los champiñones laminados con sal, pimienta y ajo en polvo. Reservamos unas pocas gambas para rehogarlas en aceite. Cuando esté todo listo, sacamos del fuego y dejamos enfriar.

Una vez la pasta esté reposada empezamos a estirarla en láminas. Disponemos una lámina y colocamos varios montones del relleno. Para ello, podemos ayudarnos del molde con el que vamos a cortar la pasta o con un simple aro de emplatar que los dejará en forma redonda. En cada uno de los montones ponemos el relleno: un poco de champiñones, otro poco de gambas y una pizca de queso Grana Padano rallado. Alrededor pintamos con huevo batido para sellar y ponemos otra lámina encima.

Cortamos con el corta pastas (o con el aro o incluso con un vaso y un cuchillo) y reservamos hasta tener todos los raviolis montados.

Para la salsa ponemos nata en una sartén y aderezamos con sal y pimienta y dejamos reducir.

Cocemos nuestros ravioli durante 3 minutos y sacamos al plato.

Montamos y echamos por encima la salsa y un poco de perejil, junto con las gambas que habíamos reservado y rehogado.

