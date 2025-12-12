Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

'Xenes que contan historias': una charla en Santiago para entender el poder y los límites de la genética

La conferencia del catedrático Antonio Salas se celebrará este miércoles 16, a las 19.00 horas, en Trisquel Artesanía, dentro de la iniciativa solidaria 12 comercios 12 sensibilidades

Eladio Lois
Eladio Lois
12/12/2025 13:23
El catedrático de la Facultad de Medicina de Santiago, Antonio Salas
El catedrático de la Facultad de Medicina de Santiago, Antonio Salas
IDIS
Trisquel Artesanía y la asociación Dano Cerebral Santiago de Compostela organizan este miércoles 16, a partir de las 19.00 horas, la charla divulgativa “Xenes que contan historias”, impartida por el catedrático de la Facultad de Medicina de Santiago, Antonio Salas. La actividad se enmarca en la iniciativa 12 comercios 12 sensibilidades, un proyecto que cada mes une a un comercio local con una entidad social para dar visibilidad a su labor y fomentar el compromiso comunitario.

La conferencia tendrá lugar en la tienda Trisquel Artesanía, situada en la rúa Acibechería 31, y propone una reflexión accesible sobre el poder y los límites de la genética, una disciplina que está transformando profundamente el conocimiento sobre la identidad humana. Debido a la limitación de aforo, la organización solicita inscripción previa a través del formulario disponible en el perfil de redes sociales de la iniciativa @12comercios12sensibilidadesscq.

Una ciencia que explica quiénes somos

La charla invita a explorar cómo la información genética se ha convertido en una herramienta clave para reconstruir el pasado de la humanidad, entender quiénes somos y de dónde venimos, y anticipar hacia dónde puede evolucionar la sociedad. El ADN no solo revela nuestra historia biológica, sino que hoy desempeña un papel esencial en ámbitos como la medicina personalizada, la identificación de personas desaparecidas, la resolución de crímenes o el estudio de relaciones de parentesco.

Al mismo tiempo, esta capacidad sin precedentes para leer y analizar la información genética plantea desafíos fundamentales. Entre ellos, la protección de la privacidad, el control del acceso y uso de los datos genéticos, o el debate sobre si la genética debería influir en decisiones como la contratación de seguros o la planificación de tratamientos médicos. La charla también abordará cuestiones de gran actualidad, como la posibilidad de modificar el ADN o de “copiar y pegar” genes.

Exposición y venta solidaria durante todo el mes

Además de la charla, Trisquel Artesanía acoge durante todo el mes de diciembre la exposición fotográfica “Máis cerca do que pensas”, con imágenes de Ramón M. Nóvoa que muestran la actividad de las personas usuarias de Dano Cerebral Santiago tanto en el centro de la asociación como en su entorno comunitario.

La tienda cuenta también con un punto de venta de productos artesanales elaborados en la asociación y con material informativo sobre su labor, reforzando así el carácter solidario de la iniciativa.

La campaña 12 comercios 12 sensibilidades apuesta por un modelo de economía circular y compromiso social, favoreciendo el flujo de clientela entre pequeños establecimientos de distintos puntos de la ciudad y sectores diversos, al tiempo que da a conocer y apoya a las entidades sociales con las que colabora cada comercio.

