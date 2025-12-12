Rueda reivindica la marca Galicia Calidade como símbolo de talento y excelencia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un momento de su intervención en el acto de este viernes David Cabezón (Xunta)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reivindicó este viernes Galicia Calidade como una gran marca de país, capaz de definir el modo de hacer de la comunidad y de proyectar la imagen de una tierra que avanza y apuesta por la excelencia.

Lo hizo durante un acto celebrado en la Ciudad de la Cultura de Santiago, que dio comienzo pasadas las 19.00 horas y que congregó a más de un centenar de asistentes procedentes del ámbito cultural, deportivo, empresarial y demás áreas de la sociedad civil gallega.

El evento se desarrolló siguiendo una muy cuidada estructura escénica y participativa, concebida para poner en valor el capital humano como eje central del concepto Galicia Calidade.

Tras la apertura del evento con el acto escénico ‘O manto de Galicia’ y la actuación musical de pianista compostelano Nico Casal, la presentación dio paso a una serie de coloquios multidisciplinares conducidos por Belén Xestal.

Voces propias

El primero de estos encuentros reunió a perfiles vinculados al deporte, el ámbito rural y el tejido social, con intervenciones como la del piragüista Carlos Arévalo, que habló de portar la bandera gallega como “el mayor de los orgullos” o la de la representante de Gandaría Quintián, Chelo López, que ejemplificó el esfuerzo, la constancia y el arraigo rasgos característicos de nuestra identidad.

A continuación, un segundo coloquio puso el foco en la investigación, la innovación y la iniciativa empresarial, con la participación de responsables del ámbito académico, educativo y turístico, así como de jóvenes emprendedores vinculados a la tecnología.

En él, la directora del Cimus, Mabel Loza, resumió la excelencia gallega en el ámbito de las ciencias sociales y formales como resultado de “moitos anos de traballo, esforzo e calidade”.

Además, la catedrática del área de Farmacología de la USC destacó la “espectacular incursión nos últimos 20 anos” de la Comunidad en ámbitos como el de la biomedicina; un sector en el que tradicionalmente predominaban hombres pero que, en el caso gallego, es ejemplo de paridad de género.

“Nuestros paisajes, patrimonio y gastronomía son un gran reclamo turístico, pero por lo que verdaderamente destacamos es por nuestra amabilidad“ Jorge San Martín, director del Hotel Monumento San Francisco de Santiago

La actuación musical de Budiño y Vega dio paso a la tercera mesa, que completó este recorrido con testimonios procedentes de sectores estratégicos como el naval, la industria, la música o la investigación biomédica, reforzando la idea de que Galicia Calidade no se limita a un ámbito concreto, sino que se extiende a múltiples sectores que contribuyen a la proyección de la comunidad dentro y fuera de sus fronteras.

“Estamos a conquistar unha serie de cotas que parecían moi difíciles de acadar, agora temos a galegos triunfando por todo o mundo” Patricia Hermida, presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais

Un sello de futuro

Tras la proyección de un vídeo institucional sobre la marca Galicia Calidade, el presidente de la Xunta tomó la palabra para cerrar el acto. En su intervención, Alfonso Rueda defendió la necesidad de recuperar y actualizar una marca que, recordó, “apareceu no 1991 nunha exitosa campaña que nos fixo recoñecibles fóra de Galicia” y que, pese al paso del tiempo, sigue plenamente vigente.

En este sentido, subrayó que “era algo que había que rescatar porque, tres décadas despois da súa creación, segue a formar parte do noso imaxinario colectivo”.

“A marca Galicia Calidade era algo que había que rescatar porque, tres décadas despois da súa creación, segue a formar parte do noso imaxinario colectivo” Alfonso Rueda, presidente de la Xunta

El titular del Ejecutivo gallego explicó que el objetivo es consolidar Galicia Calidade como “unha marca de país que nos defina a nós mesmos; entre nós e para os de fóra”.

“Estas palabras teñen pasado, presente e, sobre todo, moitísimo futuro”, afirmó, antes de destacar que esta evolución permitirá proyectar la imagen de la Comunidad más allá de sus fronteras y reforzar el sentimiento de pertenencia. “Servirá para proxectar a nosa imaxe cara a fóra, seguir sentíndonos orgullosos de todo o que representamos no mundo”, añadió.

“Estas palabras teñen pasado, presente e, sobre todo, moitísimo futuro” Alfonso Rueda, presidente de la Xunta

Durante su intervención, Rueda amplió el significado de Galicia Calidade más allá del ámbito simbólico, incorporando tanto elementos identitarios como logros concretos alcanzados en los últimos años.

Así, señaló que Galicia Calidade también engloba la gastronomía, los productos del mar y de la tierra y el tejido empresarial gallego, al tiempo que puso como ejemplo que Galicia vaya a ser la primera comunidad en poner en marcha su propio centro de protonterapia para avanzar en la lucha contra el cáncer o que sea una comunidad pionera en la educación gratuita desde las escuelas infantiles hasta la universidad.

El presidente se refirió asimismo a otros elementos que forman parte de esta marca compartida, destacando que “tamén ten que ser Galicia Calidade o Camiño de Santiago, que trae a milleiros de persoas que, sen el, non saberían da nosa existencia”.

En este contexto, puso el foco en el capital humano y en la capacidad de la comunidad para formar y retener talento. “Os talentos que se formaron aquí e que seguen traballando aquí, tamén son, por suposto, Galicia Calidade, afirmó.

Rueda insistió en que se trata de una marca que debe sustentarse en hechos y no solo en mensajes. “Falamos dunha marca que nos define, que hai que facer creíble”, señaló, subrayando que este trabajo debe realizarse desde valores que, según dijo, también identifican a Galicia.

“Seguiremos traballando con humildade, que tamén nos identifica”, explicó, antes de reivindicar la capacidad de la Comunidad para competir en igualdad de condiciones “en calquera lugar”.

El presidente concluyó su intervención definiendo Galicia Calidade como “unha marca para unha Galicia que busca a excelencia” y reivindicando la necesidad de dotarla de un nuevo impulso.

“Démoslle un novo concepto a esta marca: podemos chegar ata onde queiramos”, sentenció, antes de agradecer el trabajo diario de todas las personas que contribuyen, desde distintos ámbitos, a proyectar la imagen de Galicia dentro y fuera de sus fronteras..