Santiago de Compostela

Raxoi asegura que Santiago se pondrá al día en el pago de gratificaciones de bomberos y policías “por primera vez en la historia”

El Gobierno local llevará al pleno del miércoles un expediente para abonar atrasos desde junio hasta octubre y defiende la obligación legal de aprobar una tasa de basura equilibrada

Eladio Lois
Eladio Lois
12/12/2025 14:27
Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo
Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo
Cedida
El Gobierno local de Santiago ha subrayado que, “por primera vez en la historia”, la ciudad se va a poner al día en el pago de gratificaciones de los bomberos y policías, así como del resto del personal municipal. Así lo afirmó este jueves el concejal de Facenda del Concello, Manuel César Vila, en una comparecencia ante los medios.

El presidente Alfonso Rueda, acompañado del líder del PP compostelano, Borja Verea, y representantes del PPdeG

Rueda reivindica al PP de Santiago como “única alternativa gañadora” frente al gobierno del BNG

Más información

Según explicó, el Ejecutivo municipal llevará al pleno del próximo miércoles, 18 de diciembre, un expediente para abonar las gratificaciones pendientes correspondientes al periodo comprendido entre junio y octubre de 2025, así como las asociadas a la festividad del mes de octubre. El documento incluirá también el pago de las gratificaciones adeudadas al conjunto de los trabajadores municipales hasta el mes de octubre.

“Nuestra voluntad es pagar”

El responsable de Facenda rechazó las críticas sobre retrasos en estos abonos y defendió la gestión del actual Gobierno local. “A veces se decía que este Gobierno fue el que más tardó en pagar las horas extras y es mentira; hubo gobiernos anteriores que tardaron 18 y 14 meses. Nuestra voluntad es pagar facturas y pagar gratificaciones. Esa es nuestra hoja de ruta”, afirmó.

En este contexto, Vila reiteró la disposición del Ejecutivo municipal a “llegar a un acuerdo” con los sindicatos de bomberos y policías, y aseguró que las reuniones con los representantes laborales se están produciendo de forma habitual, con el objetivo de “desatascar el conflicto”.

La ordenanza de la tasa de basura

Por otra parte, el concejal fue preguntado por la ordenanza de la tasa de basura, una cuestión que ha generado debate en las últimas semanas. Vila defendió que existe una obligación legal de aprobar esta ordenanza y que debe ser equilibrada para cubrir el coste real del servicio.

Existe una ley, una directiva europea y una ley estatal que obligan a aprobarla. En estos momentos, la ordenanza que tenemos es deficitaria”, subrayó el edil, que insistió en la necesidad de adaptar el marco fiscal municipal a la normativa vigente.

