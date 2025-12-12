Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Puente la Reina reabre ao tráfico tras unha reforma integral de case medio millón de euros

A remodelación incorpora beirarrúas máis accesibles, melloras ambientais e a renovación das redes de servizos públicos

Redacción
12/12/2025 20:23
obras puente de la reina
A alcaldesa, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, supervisaron a evolución dunha reforma que ampliou beirarrúas, incorporou máis verde e renovou as redes de saneamento
Concello de Santiago
A rúa Puente La Reina reabriu este venres ao tráfico tras unha remodelación que mellora a calidade do espazo público e as redes de servizos públicos. O orzamento de execución foi de 493.294,01 € e os inicios dos traballos remóntanse ao mes de maio.

A semana pasada, a alcaldesa, Goretti Sanmartín, e o concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, acompañados de responsables da obra e técnicos do servizo acudiron ata Puente la Reina para comprobar a evolución dos traballos. A rexedora compostelá valorou esta “remodelación importante”  que significa unha mellora da accesibilidade e a funcionalidade da zona.

De feito, mellorouse a accesibilidade e a funcionalidade da rúa, reorganizando o espazo dispoñible e mantendo un carril único de circulación. As novas beirarrúas son máis amplas e cun pavimento máis accesible e sen resaltes ou descontinuidades. Na intersección con otras rúas, tamén se acurtarán os puntos de cruzamentos con pasos de peóns sen desniveis para mellorar a accesibildiade e a seguridade.

Por outra parte, tamén se mellorou a calidade ambiental do espazo colocando unha faixa de vede contínua en toda a rúa que aumenta o verde urbano, engadindo novos exemplares arbóreos, dunha forma máis ordenada e contínua, que mellorará a calidade e a habitabildiade do espazo desta rúa.

Outro dos obxectivos desta obra foi renovar as redes de servizos públicos. Así, realizouse o mantemento da rede de abastecemento existente e implantouse unha nova rede de saneamento separativa e a infraestrutura necesaria para o soterrado das cablaxes de telecomunicacións.

Os materiais que se empregaron nesta obra son coherentes coas reformas que se fixeron en rúas próximas, como a rúa de Quiroga Palacios ou Batalla de Clavijo.

