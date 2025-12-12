Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Maroon 5, Martin Garrix y Danny Ocean actuarán en el Gozo Fest 2026 | Programa completo

El evento celebrará su cuarta edición en Santiago con un cartel internacional que completan Rita Ora y la gallega Miriam Rodríguez

Eladio Lois
Eladio Lois
12/12/2025 14:43
Maroon 5 será el grupo cabeza de cartel del festival
Maroon 5 será el grupo cabeza de cartel del festival
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Monte do Gozo volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios musicales del verano con la celebración de la cuarta edición de O Gozo Festival, prevista para el 11 de julio de 2026. La organización ha confirmado un cartel de proyección internacional, encabezado por Maroon 5 y Martin Garrix, junto a Danny Ocean, Rita Ora y la cantante gallega Miriam Rodríguez.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 19 de diciembre, a las 10.00 horas, a través de Livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla. Además, se han programado preventas para los usuarios de Live Nation-S.SMusic desde el 17 de diciembre a las 10.00 horas, y para Live Nation a partir del 18 de diciembre a las 10.00 horas. Las primeras localidades tendrán un precio especial de lanzamiento de 45 euros, más gastos de distribución.

El cartel
El cartel
Cedida

Un cartel con referentes del pop y la electrónica

Entre los nombres destacados figura Maroon 5, una de las bandas de pop más influyentes y exitosas del siglo XXI, con más de 100 millones de álbumes vendidos y una trayectoria avalada por múltiples éxitos globales. Canciones como Moves Like Jagger, Sugar, Girls Like You o Memories han marcado varias generaciones y consolidado a la formación como un referente del pop contemporáneo.

Otro de los grandes atractivos será Martin Garrix, considerado uno de los DJ y productores más influyentes del panorama internacional. Reconocido en varias ocasiones como número uno del mundo por la lista DJ Mag, Garrix ha encabezado los principales festivales del planeta y ha colaborado con artistas de primer nivel, combinando un potente directo con un ambicioso despliegue visual.

Martin Garrix
Martin Garrix

El festival contará también con Danny Ocean, uno de los artistas latinos más escuchados a nivel mundial, cuyo tema Me Rehúso se convirtió en un fenómeno global. Con una carrera marcada por la fusión de géneros y millones de reproducciones en plataformas digitales, Ocean se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop latino actual.

Danny Ocean
Danny Ocean
Cedida

A este cartel se suma Rita Ora, artista británica con una sólida trayectoria internacional, reconocida por su versatilidad y por éxitos que han dominado las listas de todo el mundo. Con millones de discos vendidos y colaboraciones con algunos de los grandes nombres del pop y la electrónica, Ora aportará su carácter y energía al escenario compostelano.

Rita Ora
Rita Ora
Oliver Mark

El toque local lo pondrá Miriam Rodríguez, una de las voces más destacadas del panorama musical estatal en los últimos años. Tras una evolución artística marcada por el riesgo y la diversidad sonora, la cantante gallega llega a O Gozo Festival en un momento de plena madurez creativa, respaldada por el éxito de sus giras y de su último trabajo discográfico.

Miriam Rodríguez
Miriam Rodríguez
GTRES
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Roberto Ouro recogiendo el Lux de Fotografía 2025

Roberto Ouro ganador del Lux de Oro con su fotografía de la Playa del Silencio: "Siempre estoy reinventándome y buscando cosas nuevas"
Adriana Quesada
Vehículos de Bomberos de Santiago, en una fotografía de archivo

Raxoi asegura que Santiago se pondrá al día en el pago de gratificaciones de bomberos y policías “por primera vez en la historia”
Eladio González Lois
El Corte Inglés Santiago

La Navidad llega a El Corte Inglés de Santiago con actividades para todos los públicos
Eladio González Lois
El ideal gallego

El aeropuerto de Santiago cierra noviembre con un 33% menos de pasajeros que hace un año
Eladio González Lois