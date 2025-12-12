Maroon 5, Martin Garrix y Danny Ocean actuarán en el Gozo Fest 2026 | Programa completo

Maroon 5 será el grupo cabeza de cartel del festival Cedida

El Monte do Gozo volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios musicales del verano con la celebración de la cuarta edición de O Gozo Festival, prevista para el 11 de julio de 2026. La organización ha confirmado un cartel de proyección internacional, encabezado por Maroon 5 y Martin Garrix, junto a Danny Ocean, Rita Ora y la cantante gallega Miriam Rodríguez.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 19 de diciembre, a las 10.00 horas, a través de Livenation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés y Ataquilla. Además, se han programado preventas para los usuarios de Live Nation-S.SMusic desde el 17 de diciembre a las 10.00 horas, y para Live Nation a partir del 18 de diciembre a las 10.00 horas. Las primeras localidades tendrán un precio especial de lanzamiento de 45 euros, más gastos de distribución.

El cartel Cedida

Un cartel con referentes del pop y la electrónica

Entre los nombres destacados figura Maroon 5, una de las bandas de pop más influyentes y exitosas del siglo XXI, con más de 100 millones de álbumes vendidos y una trayectoria avalada por múltiples éxitos globales. Canciones como Moves Like Jagger, Sugar, Girls Like You o Memories han marcado varias generaciones y consolidado a la formación como un referente del pop contemporáneo.

Otro de los grandes atractivos será Martin Garrix, considerado uno de los DJ y productores más influyentes del panorama internacional. Reconocido en varias ocasiones como número uno del mundo por la lista DJ Mag, Garrix ha encabezado los principales festivales del planeta y ha colaborado con artistas de primer nivel, combinando un potente directo con un ambicioso despliegue visual.

Martin Garrix

El festival contará también con Danny Ocean, uno de los artistas latinos más escuchados a nivel mundial, cuyo tema Me Rehúso se convirtió en un fenómeno global. Con una carrera marcada por la fusión de géneros y millones de reproducciones en plataformas digitales, Ocean se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop latino actual.

Danny Ocean Cedida

A este cartel se suma Rita Ora, artista británica con una sólida trayectoria internacional, reconocida por su versatilidad y por éxitos que han dominado las listas de todo el mundo. Con millones de discos vendidos y colaboraciones con algunos de los grandes nombres del pop y la electrónica, Ora aportará su carácter y energía al escenario compostelano.

Rita Ora Oliver Mark

El toque local lo pondrá Miriam Rodríguez, una de las voces más destacadas del panorama musical estatal en los últimos años. Tras una evolución artística marcada por el riesgo y la diversidad sonora, la cantante gallega llega a O Gozo Festival en un momento de plena madurez creativa, respaldada por el éxito de sus giras y de su último trabajo discográfico.