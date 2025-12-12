Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La Navidad llega a El Corte Inglés de Santiago con actividades para todos los públicos

El centro compostelano prolonga su programación navideña hasta el 4 de enero con acciones solidarias, espectáculos y la visita de Papá Noel y el Cartero Real

Eladio Lois
Eladio Lois
12/12/2025 14:19
El Corte Inglés Santiago
El Corte Inglés de Santiago
El Corte Inglés de Santiago de Compostela continúa celebrando la Navidad bajo el lema Donde vive la magia de la Navidad, con una programación pensada para todos los públicos que se extenderá hasta el próximo 4 de enero. Además de la oferta habitual de decoración, regalos y gastronomía, el centro propone una agenda de experiencias y actividades que buscan reforzar la ilusión de estas fechas.

Este sábado, 13 de diciembre, la magia recorrerá todas las plantas del centro con una acción especial protagonizada por un elenco de personajes navideños que sorprenderán a mayores y pequeños. La iniciativa, prevista a las 19.00 horas, contará con renos, faunos de hielo, flores de Pascua y copos de nieve, acompañados de música y de la mano de la compañía Pablo Méndez Performance.

Compromiso solidario en Navidad

Durante estas semanas, El Corte Inglés impulsa diversas iniciativas solidarias con el objetivo de apoyar a entidades sociales. Entre ellas, se mantiene la recogida de regalos a favor de Cáritas Interparroquial de Santiago de Compostela, así como la venta de productos solidarios como la Agenda 2026 de Asanog y el bolígrafo de la campaña Un juguete, una ilusión, de la Fundación Crecer Jugando. Además, por cada juguete adquirido, la compañía donará otro a dos ONG dedicadas a la ayuda a la infancia.

Voluntariado de Cáritas durante una de las acciones de la campaña de Navidad en la diócesis

Cáritas Diocesana de Santiago activa su campaña de Navidad y pide solidaridad para que la dignidad “no dependa de la suerte”

Más información

Papá Noel llegará al centro el viernes 19 de diciembre y recibirá a los más pequeños en su trono de la planta baja, en horario de 17.00 a 21.00 horas. Estará presente también los días 20, 21, 22 y 23 de diciembre en el mismo horario. Ya en enero, el Cartero Real visitará El Corte Inglés del 2 al 4 de enero, entre las 17.30 y las 20.00 horas, para recoger las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos.

Cultura y actividades destacadas

La programación navideña se completa con propuestas culturales y familiares. Hasta el 7 de enero puede visitarse la exposición Picheleiras: O traxe tradicional nas terras de Compostela en el espacio Ámbito Cultural, situado en la planta baja. El 13 de diciembre, la librería del centro acogerá la firma de la autora Amara Castro, mientras que el 19 de diciembre está prevista la actuación del Coro del Colegio Alca a las 12.15 horas. Además, el 26 de diciembre tendrá lugar la inauguración del Campus de Nadal Obradoiro – El Corte Inglés, a partir de las 10.15 horas.

Fotografía utilizada en el cartel promocional de la muestra

‘Picheleiras’: la Asociación do Traxe Galego exhibe en Santiago su historia

Más información
