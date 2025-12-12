El conselleiro de Sanidade confía en recuperar la mitad de las cirugías suspendidas por la huelga la próxima semana

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que la semana que viene se realizará alrededor de la mitad de las cirugías suspendidas con motivo de la vigente huelga de médicos, que ascienden a 760 en los tres primeros días (martes, miércoles y jueves), a falta de los datos de este viernes.

"El objetivo es que las próximas semanas podamos llegar al 100%", ha confiado el representante autonómico, en declaraciones a los medios, sobre la reprogramación de los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, sostiene que las consultas son "más difíciles" de reorganizar y se irán agendando "en función de las prioridades", con el horizonte en que esté "todo" reprogramado en dos o tres semanas.

De este modo, el número de asistencias totales suspendidas crece, al sumar las 15.000 del jueves, hasta las 42.000. Queda por conocerse la cifra del cuarto día, el viernes, que despejará si finalmente se alcanzan las 70.000 predichas por el conselleiro en días anteriores.

Desglosados los datos del jueves, en esta tercera jornada quedaron sin realizar: 270 cirugías, 610 pruebas diagnósticas, 6.900 consultas externas y 7.300 consultas de Atención Primaria.

Seguimiento

El seguimiento de la huelga este viernes ha sido el mayor de las cuatro jornadas y ha crecido, en base a los datos de la Xunta, hasta el 22,5% (era del 21,7% el jueves). La incidencia continúa siendo más alta en los hospitales (28,16%), mientras en los centros de salud se sitúa en el 8,13%.

La organización convocante, O'Mega, eleva el seguimiento al 86% de los médicos y pediatras que podían sumarse al no se designados como servicios mínimos ni se encontraban de baja por enfermedad ni de vacaciones.

El paro gallego coincide con la huelga estatal contra el Estatuto Marco, pero el sindicato suma a sus motivos reclamaciones a la Xunta, como la la disminución de la carga laboral. En esta línea, el sindicato mayoritario entre los médicos recuerda que estos paros se reanudarán en enero si los Gobiernos central y autonómico no acceden a negociar las demandas de los facultativos.

Negociaciones

Preguntado por las negociaciones entre la Consellería y O'Mega, Caamaño ha insistido en el que el motivo de la huelga actual es el Estatuto Marco y ve "paradójico" que el sindicato reclame un "esfuerzo de negociación" por parte de la Xunta cuando "no aceptaron esa negociación hace dos semanas", en referencia al paro convocado para la Atención Primaria.

Por otra parte, el conselleiro ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a trasladar noticias sobre las negociaciones a nivel nacional, que continuarán la próxima semana: "A ver si desatasca este Estatuto Marco, que es el motivo de la huelga de cuatro días que ha hecho mucho daño a la atención sanitaria".

También ha aprovechado, cuestionado por otra cuestión, para urgir a García la publicación de los listados de admitidos de cara a los exámenes MIR de 2026, que están previstos para celebrarse en el próximo mes de enero.