El aeropuerto de Santiago cierra noviembre con un 33% menos de pasajeros que hace un año

El Aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro registró durante el pasado mes de noviembre un total de 157.855 pasajeros, lo que supone un descenso del 33,1% en comparación con el mismo mes de 2024, según las estadísticas hechas públicas este viernes por Aena.

De ese total de viajeros, 157.670 utilizaron vuelos comerciales, con una clara mayoría de tráfico nacional. En concreto, 135.507 pasajeros viajaron en conexiones con origen o destino en el Estado, frente a 22.163 que lo hicieron en rutas internacionales.

Menos operaciones que en 2024

En cuanto a la actividad aérea, el aeropuerto compostelano atendió en noviembre 1.268 movimientos de aeronaves, un 30,9% menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 1.167 correspondieron a vuelos comerciales, repartidos entre 973 operaciones nacionales y 194 internacionales.

En los once primeros meses de 2025, el Aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro ha contabilizado 2.940.873 pasajeros, lo que representa un 13,4% menos que en el mismo periodo de 2024. En ese mismo intervalo, el aeródromo gestionó 23.394 vuelos, con un descenso del 6,9% interanual