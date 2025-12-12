Denuncian la cesión de espacios de la USC a organizaciones de extrema derecha

Facultad de Derecho de la USC USC

Sumar Terras de Compostela ha denunciado este viernes la cesión de espacios de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) a organizaciones que, según la formación, promueven discursos de extrema derecha, tras la celebración de la conferencia ¿Hacia dónde va la Unión Europea? en la Facultade de Dereito. El acto fue organizado conjuntamente por el propio centro universitario y el colectivo Junta Democrática, una entidad a la que Sumar atribuye posicionamientos reaccionarios y discursos de odio.

Entre los ponentes de la conferencia figuraron, según recoge la organización, Santiago Armesilla, Aleix Canamasas y Javier Torrox, a quienes Sumar Terras de Compostela señala como divulgadores de tesis que idealizan el imperialismo español, refuerzan visiones sociopolíticas profundamente conservadoras o sostienen interpretaciones sobre aborto y migraciones que encajan con las teorías de la “sustitución demográfica” propias de la extrema derecha.

“Dar legitimidad a discursos de odio”

La secretaria comarcal de Sumar Terras de Compostela, Carme Casado, considera “muy preocupante” que la Facultad de Derecho de la USC, como organismo público y referente académico, “ceda espacios dando legitimidad a los discursos de odio y reaccionarios”, alejados —según subraya— de los valores de avance social y convivencia que defiende la formación.

Desde la organización advierten de que este tipo de actos reflejan, a su juicio, un preocupante auge de la extrema derecha en las universidades, que deberían ser espacios de promoción de una comunidad estudiantil feminista, democrática, defensora del progreso social, del colectivo LGTBIQA+ y claramente antifascista.

Apoyo a la movilización estudiantil

En este contexto, Sumar Terras de Compostela ha mostrado su apoyo a la concentración convocada por el sindicato estudiantil Fervenza a las puertas de la Facultad de Derecho, prevista para este jueves a las 16.30 horas, y ha animado a la participación del estudiantado y de la ciudadanía.

La formación considera “inadmisible” que, mientras diversas organizaciones estudiantiles encuentran obstáculos para desarrollar su actividad en los espacios universitarios, se facilite el acceso a colectivos que, a su entender, difunden ideas reaccionarias, antidemocráticas y fascistas. Por ello, llama a organizarse y defender los espacios públicos, evitando que sean ocupados por quienes —según sostienen— promueven retrocesos sociales en detrimento de un estudiantado crítico y comprometido con la igualdad y la justicia social.