Constituida la comisión asesora de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres

La comisión quedó constituida en el Parlamento en un acto presidido por Miguel Ángel Santalices Parlamento de Galicia

El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, ha presidido la constitución de la comisión asesora del patronato de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres, en cumplimiento de lo previsto en la ley.

De esta comisión formarán parte un representante de cada una de las siguientes instituciones: el Consello da Cultura Galega; la Real Academia Galega; la Real Academia Galega das Belas Artes; las tres universidades públicas de Galicia; las consellerías de la Xunta que tengan atribuidas las funciones de cultura y patrimonio histórico y de hacienda y presupuestos; el Ayuntamiento de Santiago de Compostela; la Arquidiocese de Santiago de Compostela; el Museo do Pobo Galego; la Sociedade Económica de Amigos do País; la Confraría do Rosario y un representante de cada uno de los patronatos que honran la memoria de las personas enterradas en Panteón de Galegos Ilustres.

El patronato de la Fundación de Galegas e Galegos Ilustres está presidido por el presidente del Parlamento de Galicia y cuenta con representantes de la Xunta, del Ayuntamiento de Santiago, de la Arquidiocese de Santiago de Compostela y de los miembros de la Mesa do Parlamento.