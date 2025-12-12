Constituida la comisión asesora de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres
El órgano, presidido por Miguel Ángel Santalices, se integra por representantes de instituciones culturales, académicas, eclesiásticas y administrativas
El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, ha presidido la constitución de la comisión asesora del patronato de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres, en cumplimiento de lo previsto en la ley.
De esta comisión formarán parte un representante de cada una de las siguientes instituciones: el Consello da Cultura Galega; la Real Academia Galega; la Real Academia Galega das Belas Artes; las tres universidades públicas de Galicia; las consellerías de la Xunta que tengan atribuidas las funciones de cultura y patrimonio histórico y de hacienda y presupuestos; el Ayuntamiento de Santiago de Compostela; la Arquidiocese de Santiago de Compostela; el Museo do Pobo Galego; la Sociedade Económica de Amigos do País; la Confraría do Rosario y un representante de cada uno de los patronatos que honran la memoria de las personas enterradas en Panteón de Galegos Ilustres.
El patronato de la Fundación de Galegas e Galegos Ilustres está presidido por el presidente del Parlamento de Galicia y cuenta con representantes de la Xunta, del Ayuntamiento de Santiago, de la Arquidiocese de Santiago de Compostela y de los miembros de la Mesa do Parlamento.