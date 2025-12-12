Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC inaugura en Fonseca a mostra que revisita a figura de Alfredo Brañas 125 anos despois do seu pasamento

A exposición, comisariada por Belén Trigo, ofrece unha lectura contemporánea do intelectual rexionalista a través de obras, documentos e 16 paneis temáticos

Redacción
12/12/2025 19:48
De esquerda a dereita, Juan Andrés Bayón, Pilar Murias e Belén Trigo
De esquerda a dereita, Juan Andrés Bayón, Pilar Murias e Belén Trigo
Santi Alvite
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

A mostra 'Alfredo Brañas Menéndez XIX-XXI. 125 anos do seu pasamento' chega ao Claustro Alto do Colexio de Fonseca para, en palabras da comisaria e profesora da USC, Belén Trigo, “buscar e descubrir os aspectos menos tratados” da figura deste intelectual rexionalista e “establecer un diálogo entre dúas épocas”, o século XIX e as primeiras décadas do século XXI. 

A exposición que pode visitarse ata o 15 de xaneiro de 2026 conta cunha mostra bibliográfica con obras do autor e sobre o autor, documentos que obran no poder da USC, e 16 paneis que profundan en diversos aspectos da súa figura.

Ademais da comisaria, interviñeron no acto inaugural que tivo lugar este venres 12, a vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias, e Juan Andrés Bayón da Fundación Alfredo Brañas. Pilar Murias puxo en valor os fondos da USC que integran a mostra e destacou que este tipo de actividades permiten “manter vivas as nosas bibliotecas e o noso arquivo”. Pola súa parte, Juan Andrés Bayón reivindicou que Alfredo Brañas “puxo en valor a Galicia no contexto nacional”.

A mostra lanza unha ollada á figura e obra de Alfredo Brañas desde o século XXI, detense nos seus principais fitos biográficos, aborda a decadencia das estruturas do antigo réxime, a revolución xurídica e o cambio económico e demográfico, o papel do intelectual no Rexurdimento, o seu rol no seo da USC, a proposta rexionalista de Brañas, e profunda en como o autor concibe o futuro de Galicia, alén de abordar temáticas como o feminismo, a familia, a industrialización, ou a cuestión da terra dende distintas perspectivas.

A mostra enmárcase no Outono Cultural da USC e conta co apoio da Consellaría de Cultura, Lingua e Xuventude, a través da Secretaría Xeral da Lingua da Xunta de Galicia, a Fundación Alfredo Brañas, a Fundación Castelao, e está dotada con fondos da Biblioteca Universitaria e o Arquivo Histórico Universitario da USC.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en un momento de su intervención en el acto de este viernes

Rueda reivindica la marca Galicia Calidade como símbolo de talento y excelencia
Eladio González Lois
Fundación de Galegos e Galegas Ilustres

Constituida la comisión asesora de la Fundación de Galegos e Galegas Ilustres
Agencias
obras puente de la reina

Puente la Reina reabre ao tráfico tras unha reforma integral de case medio millón de euros
Redacción
El ideal gallego

El Ayuntamiento fija en enero el plazo para que los establecimientos ingresen las recargas de la tasa turística
Agencias