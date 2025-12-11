Mi cuenta

Santiago de Compostela

Sheila Patricia presentará su nuevo disco 'Epifanía' en un showcase íntimo en Santiago

La artista adelantará en exclusiva los temas y la escenografía del álbum el 16 de diciembre en la Casa do Taberneiro

Eladio Lois
Eladio Lois
11/12/2025 13:42
Sheila Patricia, en una foto de archivo
Sheila Patricia, en una foto de archivo
Cedida
La cantante y compositora Sheila Patricia ha elegido Santiago de Compostela para la primera escucha de su nuevo trabajo, Epifanía. La presentación tendrá lugar el martes 16 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Casa do Taberneiro, en un showcase íntimo concebido como una experiencia única para profesionales del sector y público reducido. El evento se celebrará un día antes del lanzamiento oficial del disco, previsto para el 17 de diciembre

Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil)

El trío compostelano Lumedoloop publicará su primer álbum en febrero

Más información

El encuentro permitirá escuchar en directo los temas del nuevo álbum y descubrir la escenografía diseñada para acompañar esta obra. Las entradas ya están disponibles, con aforo limitado, a través de Entradium, y el evento contará también con invitaciones específicas para profesionales de la industria musical.

Un álbum que condensa una década de búsqueda artística

Tras adelantar tres temas —A Xeitosa, Xota de Riamonte y Ribeirana—, Sheila Patricia se prepara ahora para mostrar el conjunto de Epifanía, un trabajo que reúne las capas creativas y emocionales que han definido su sonido en los últimos diez años. El disco explora nuevas líneas expresivas y profundiza en la identidad artística de la autora, consolidando un estilo que transita entre tradición, experimentación y sensorialidad.

La artista describe esta presentación como “una escucha previa, un encuentro pequeño, una experiencia creada solo para esta noche”, explicando que se trata de un paso íntimo “antes de que todo vea la luz”, una manera distinta de aproximarse al universo del disco.

