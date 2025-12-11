Santiago convértese en centro da innovación biomédica cun proxecto millonario contra a enfermidade inflamatoria intestinal
A biotech compostelana SunRock Biopharma lidera CATIB, unha iniciativa que investigará no CHUS e no Chuvi un anticorpo dirixido a CCR9 para colite ulcerosa e Crohn
O proxecto CATIB sitúa de novo a biomedicina galega no foco estatal. A iniciativa, liderada pola empresa compostelana SunRock Biopharma, foi seleccionada pola Agencia Estatal de Investigación no programa de colaboración público-privada de 2024 e supón a mobilización de 1,84 millóns de euros para avanzar na procura de novas solucións fronte á enfermidade inflamatoria intestinal, que inclúe patoloxías como a colite ulcerosa e a enfermidade de Crohn.
Segundo explica a compañía, a clave do proxecto é a súa orientación aplicada: traballar de maneira directa cos hospitais galegos, que terán un papel central no desenvolvemento da investigación.
O papel dos hospitais galegos
No consorcio participan FIDIS, a Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, CIC bioGUNE (País Vasco) e FIMABIS (Málaga). Os hospitais CHUS e Chuvi asumen unha función estratéxica para impulsar un obxectivo común: acelerar coñecemento útil e consolidar novas vías terapéuticas fronte a procesos inflamatorios crónicos do tracto dixestivo.
CATIB céntrase en SRB5, un anticorpo dirixido á diana CCR9, relacionada con células implicadas na inflamación intestinal. O traballo previsto permitirá avanzar na súa fase preclínica, paso indispensable antes de calquera desenvolvemento biomédico posterior.
Investimento e impacto en Santiago
Do orzamento global, máis de un millón de euros chegan a SunRock Biopharma en forma de préstamo para reforzar a súa capacidade científico-técnica e industrial desde Galicia. Ademais, arredor de 400.000 euros canalízanse como subvención para os equipos galegos a través de FIDIS e Galicia Sur, fortalecendo a investigación hospitalaria e a súa conexión coa innovación empresarial.
SunRock Biopharma: innovación con selo galego
Fundada en Santiago, SunRock Biopharma é hoxe unha das biotecnolóxicas españolas máis activas no desenvolvemento de anticorpos terapéuticos de nova xeración para oncoloxía e enfermidades inflamatorias. O seu modelo baséase na colaboración con universidades e centros de investigación de Europa, Estados Unidos e Asia, así como na transferencia tecnolóxica a grandes farmacéuticas unha vez superadas as fases clínicas.
A compañía destaca que liderar un proxecto estatal desde Galicia representa unha oportunidade para sumar capacidades entre empresa, institutos sanitarios e ecosistema biomédico, consolidando ao tempo o papel da investigación compostelá no ámbito internacional.