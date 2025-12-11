Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Santiago acoge el congreso ‘Activa Talento’, que abordará la relación entre discapacidad y emprendimiento

Inserta Empleo celebrará el 16 de diciembre en el Hotel OCA una jornada con conferencias, mesas redondas y talleres para impulsar proyectos y oportunidades reales

Eladio Lois
Eladio Lois
11/12/2025 14:00
Hotel Oca Puerta del Camino
El congreso tendrá lugar en el Hotel OCA Puerta del Camino
El próximo 16 de diciembre, el Hotel OCA de Santiago de Compostela será el escenario del Congreso de Activación al Emprendimiento ‘Activa Talento’, organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE dedicada a la formación y el empleo de personas con discapacidad. Bajo el lema “Emprendimiento que transforma”, la jornada reunirá a profesionales, entidades de apoyo y emprendedores con el objetivo de conectar talento, impulsar ideas y analizar los retos del emprendimiento vinculado a la inclusión social.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su intervención en la presentación del libro

Filología celebra medio siglo de historia con la presentación del libro ‘De Mazarelos a Vista Alegre’

Más información

El congreso cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea y se plantea como un espacio para reflexionar sobre el potencial del emprendimiento como motor de oportunidades para las personas con discapacidad.

Programa

La sesión inaugural estará moderada por el periodista y presentador Alejandro Macías e incluirá la intervención de Marta Bustos, creadora de contenido y referente en resiliencia y transformación personal. La ponente compartirá su experiencia vital y profesional para ilustrar cómo los desafíos pueden convertirse en motores de crecimiento cuando se combinan visión, estrategia y acompañamiento.

A lo largo de la mañana, el congreso reunirá a distintas entidades que trabajan en el impulso de proyectos emprendedores en Galicia, entre ellas Fundación Ronsel, Espazo Coop, la Xunta de Galicia y la Fundación Juana de Vega. El debate girará en torno a los retos que afronta el ecosistema emprendedor, la necesidad de fortalecer redes de apoyo y las nuevas oportunidades que plantea el siglo XXI.

La jornada incluirá también un espacio dedicado a experiencias reales de emprendimiento, protagonizado por personas que han logrado consolidar sus proyectos desde Galicia. La creadora de Xogo de Fíos, el fundador de Brétema Atlántica y el responsable de Fiestoke compartirán sus trayectorias personales, desde la intuición inicial hasta las decisiones que permitieron materializar sus ideas y sostenerlas en el tiempo.

La franja de tarde estará dedicada al desarrollo de talleres prácticos centrados en habilidades de comunicación efectiva y en técnicas de persuasión, dos competencias consideradas cruciales para cualquier persona emprendedora. Estas sesiones buscan ofrecer herramientas aplicables de inmediato, tanto en la presentación de un proyecto como en la relación con clientes, entidades o potenciales colaboradores.

El congreso concluirá con la intervención de Dani Diéguez, mentor, formador y dinamizador de varias marcas, conocido por su participación en eventos TEDx en España y Portugal. Su aportación pondrá el broche final a una jornada diseñada para activar talento, impulsar ideas y abrir vías de conexión entre quienes buscan emprender y quienes trabajan por facilitar ese camino.

