Santiago de Compostela

Santiago abre este xoves as inscricións para participar na Cabalgata de Reis

Voluntariado, paxes reais e prazas nos trens poderán solicitarse ata o 18 de decembro 

Redacción
11/12/2025 11:24
Cabalgata Santiago de Compostela @Concello (10)
O prazo para inscribirse como voluntariado, paxes reais ou acompañantes nos trens da Cabalgata de Reis permanecerá aberto do 11 ao 18 de decembro
Todas aquelas persoas interesadas en participar como voluntarias ou acompañar a Cabalgata de Reis desde os trens poden inscribirse dende as 10.00 horas de mañá, xoves 11 de decembro, ata as 22.00 horas do xoves 18 a través do formulario. A cativada tamén poderá solicitar a súa participación como paxes reais.

 Un ano máis chega a Cabalgata de Reis a Compostela, que este ano leva por título ‘A danza da Boa Estrela’. A cidadanía compostelá pode participar na Cabalgata de Reis  do vindeiro 5 dexaneiro de tres maneiras: os nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, acompañados por un adulto, poden participar como voluntarios. Unha vez inscritas, a organización poñerase en contacto para darlles as instrucións.

A cativada de 11 a 16 anos pode tomar parte como paxes reais. Hai un total de 9 prazas. Ademais, o Concello de Santiago ofrece prazas para acompañar a Cabalgata de Reis dende os trens. Neste caso, poden participar menores en compañía dunha persoa adulta

Sorteo para a participación

O sorteo farase o venres 19 de decembro ás 12.00 horas no Teatro Principal. No caso dos voluntarios é importante que as inscricións se fagan en grupo, de forma que estén conformados por unha persoa adulta e tres nenos. 

No caso dos paxes reais, farase un sorteo das nove prazas para participar acompañando aos reis magos. E, finalmente, as plazas dispoñibles para acompañar á Cabalgata dende os tres cubriranse por orde de inscrición. 

