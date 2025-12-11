Santiago abre este xoves as inscricións para participar na Cabalgata de Reis
Voluntariado, paxes reais e prazas nos trens poderán solicitarse ata o 18 de decembro
Todas aquelas persoas interesadas en participar como voluntarias ou acompañar a Cabalgata de Reis desde os trens poden inscribirse dende as 10.00 horas de mañá, xoves 11 de decembro, ata as 22.00 horas do xoves 18 a través do formulario. A cativada tamén poderá solicitar a súa participación como paxes reais.
Un ano máis chega a Cabalgata de Reis a Compostela, que este ano leva por título ‘A danza da Boa Estrela’. A cidadanía compostelá pode participar na Cabalgata de Reis do vindeiro 5 dexaneiro de tres maneiras: os nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, acompañados por un adulto, poden participar como voluntarios. Unha vez inscritas, a organización poñerase en contacto para darlles as instrucións.
A cativada de 11 a 16 anos pode tomar parte como paxes reais. Hai un total de 9 prazas. Ademais, o Concello de Santiago ofrece prazas para acompañar a Cabalgata de Reis dende os trens. Neste caso, poden participar menores en compañía dunha persoa adulta
Sorteo para a participación
O sorteo farase o venres 19 de decembro ás 12.00 horas no Teatro Principal. No caso dos voluntarios é importante que as inscricións se fagan en grupo, de forma que estén conformados por unha persoa adulta e tres nenos.
No caso dos paxes reais, farase un sorteo das nove prazas para participar acompañando aos reis magos. E, finalmente, as plazas dispoñibles para acompañar á Cabalgata dende os tres cubriranse por orde de inscrición.