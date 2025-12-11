Rueda reivindica al PP de Santiago como “única alternativa gañadora” frente al gobierno del BNG

El presidente Alfonso Rueda, acompañado del líder del PP compostelano, Borja Verea, y representantes del PPdeG Íñigo Rolán

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, animó este jueves al PP de Santiago a seguir demostrando que es, en sus palabras, “la única alternativa ganadora frente al caos y la ineficiencia” del actual gobierno municipal del BNG. Lo hizo durante la cena de Navidad organizada por la agrupación local, un acto en el que también participaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, y el presidente del partido en la ciudad, Borja Verea.

Rueda agradeció el trabajo del equipo de Verea y aseguró que ese esfuerzo “tendrá resultados” en las elecciones municipales de 2027. En su intervención, pidió al partido combinar la crítica política con la formulación de propuestas y situarse como referente de “rigor y honestidad” tanto en Santiago como en el contexto estatal.

Las inversiones de la Xunta en Santiago, eje del discurso

El líder popular reivindicó los compromisos del Gobierno gallego con la capital, señalando proyectos como el centro de protonterapia, el de terapias CAR-T, la futura fábrica de inteligencia artificial o la ampliación del CHUS y de su aparcamiento. Rueda destacó que la Xunta “habla con hechos”, aprobando sus presupuestos “en tiempo y forma”, e insistió en que estos proyectos suponen un impulso clave para la ciudad.

También aludió al panorama político nacional y criticó lo que calificó como una situación “inaudita en la historia de la democracia”, mencionando las condenas y causas judiciales que afectan a personas próximas al presidente del Gobierno, así como casos de acoso sexual en el PSOE.

Borja Verea apela a una “responsabilidad histórica”

El presidente local del PP, Borja Verea, aprovechó su intervención para reafirmar lo que definió como una “responsabilidad histórica” ante una ciudad que, a su juicio, “no puede permitirse más fallos”. Aseguró tener “ganas” de ser alcalde para que Santiago “recupere su prestigio, su proyección internacional y su fortaleza”.

Verea contrapuso dos modelos de ciudad: uno que atribuyó al gobierno municipal, que describió como “pequeña, acomplejada, oscura, triste y sectaria”, y otro que defiende el PP: “una ciudad grande, universal, sin complejos, abierta al mundo y cosmopolita, en la que todos los compostelanos tengan cabida”.

Para lograrlo, instó a su formación a “seguir trabajando con ganas, no confiarse y no equivocarse”, con el objetivo de alcanzar en 2027 una “mayoría histórica” que permita llevar a cabo ese proyecto.

El acto reunió a militantes y cargos institucionales en un cierre de año marcado por los mensajes de unidad interna y por la mirada puesta en la próxima cita electoral.