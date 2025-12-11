O Pino celebrará el sábado 20 de diciembre su VI Festa de Nadal con talleres, música tradicional y chocolate con churros

Foto de archivo de una fiesta navideña en el Concello de O Pino Cedida

El Concello de O Pino celebrará el sábado 20 de diciembre su VI Festa de Nadal, una cita que coincide con el inicio de las vacaciones escolares y que se ha consolidado como uno de los eventos festivos más esperados del municipio. La actividad tendrá lugar en la carpa de la Praza do Concello, donde se ofrecerá una tarde completa de propuestas dirigidas a familias y público infantil.

Tarde de talleres creativos para los más pequeños

La programación comenzará a las 16.00 horas con un amplio conjunto de talleres creativos, que se desarrollarán hasta las 19.30 horas. Las personas participantes podrán elaborar muñecos y árboles de Navidad, así como bolas y coronas decorativas, en una propuesta pensada para fomentar la creatividad y el disfrute compartido entre niños y adultos.

Música tradicional y merienda para combatir el frío

A partir de las 19.30 horas, la agrupación Reviravolta de Lardeiros pondrá el broche final a la jornada con villancicos y música tradicional, una actuación que acompañará el ambiente festivo propio de estas fechas. Durante el concierto, el Concello ofrecerá a todos los asistentes chocolate con churros, una merienda pensada para combatir el frío y cerrar la celebración en un ambiente cálido y participativo.