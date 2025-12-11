Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La USC proclama provisionalmente tres candidatas a la rectoría y excluye a Alba Nogueira por una cuestión "formalista"

La Comisión Electoral Central atribuye la exclusión a una falta de acreditación de méritos en el expediente personal, mientras Nogueira anuncia una reclamación

Agencias
11/12/2025 20:20
rectorado de la usc
La resolución electoral abre un plazo de recurso hasta el 16 de diciembre antes de la proclamación definitiva de candidatas al eída 19
USC
La Comisión Electoral Central de la USC ha publicado este jueves la proclamación provisional de Rosa María Crujeiras Casais, María Teresa Flores Arias y María José López Couso como candidatas a la rectoría de la USC, que dirigirá por primera vez una mujer. Por otro lado, la candidatura de Alba Nogueira ha quedado excluida por incumplir los requisitos establecidos, aunque ella ha denunciado que se trata de una cuestión "formalista".

Por su parte, la Comisión ha argumentado esta exclusión en base a "un incumplimiento de los requisitos establecidos", concretamente por no acreditar correctamente los méritos alegados para ser rectora de la institución.

En concreto, ha explicado en la resolución provisional que "los documentos acreditativos de los méritos alegados debían estar incorporados en el expediente personal de la candidata o candidato antes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas".

Sin embargo, Nogueira ha denunciado que "la exclusión provisional por una cuestión formalista, cuando se cumplen los requisitos, vulnera el derecho a no presentar documentos que ya obran en poder de la universidad".

"Estoy muy sorprendida de la decisión. Sería muy grave excluir a una candidata porque no presentó unos certificados que obran en poder de la propia Universidad, como establece la Ley del procedimiento común. Los derechos que reconocen las leyes no son un adorno", ha manifestado Nogueira a través de un comunicado.

En este contexto, ha anunciado que va a presentar una reclamación para su "inmediata inclusión" en la lista definitiva, aportando la documentación acreditativa "que ya consta en poder de la USC" y ha insistido en que confía en que esta situación "se resuelva con normalidad lo antes posible".

Con todo, el 16 de diciembre finaliza el plazo de recurso contra esta proclamación provisional y el 19 de diciembre se hará pública la proclamación definitiva de las candidatas.

Finalmente, la primera vuelta de las elecciones deberá celebrarse en febrero y, en caso de ser necesaria una segunda votación, se efectuará el 11 de marzo, mientras que la proclamación definitiva de la rectora será el 23 de marzo.

