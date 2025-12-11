La huelga médica acumula en Galicia cerca de 500 cirugías anuladas y 27.000 asistencias aplazadas

El Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un acto Xunta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha informado de que las dos pimeras jornadas de huelga de médicos acumulan casi 500 cirugías anuladas en Galicia, 250 el martes y 240 el miércoles, así como 27.000 asistencias aplazadas. "Si seguimos este ritmo, vamos a situarnos al final de la huelga con cerca de 70.000 procedimientos que se han suspendido", explica sobre una convocatoria de protesta que continúa hasta el viernes.

En declaraciones a los medios en Santiago, el conselleiro ha indicado que el seguimiento de la huelga vuelve a contar con un ligero incremento de seguimiento en la mañana de este jueves, hasta el 21,7% (era del 21,25% el miércoles). La incidencia es más alta en los hospitales (28%), una cifra que se eleva estos días por encima del 80% según los cálculos del sindicato médico O'Mega. El conselleiro señala que el respaldo en atención primaria se sitúa cerca del 7%.

Así, reconoce que el impacto desde el punto de vista asistencial "aumenta", ya que las pruebas no realizadas subieron a 730 el miércoles, lo que sumado a las 625 del martes superan las 1.350 en dos días, además de crecer las consultas no realizadas, pues "aumentó mucho" la incidencia en pruebas diagnósticas y consultas de atención primaria.

Asimismo, el conselleiro ha agradecido el trabajo de todo el personal que realiza servicios mínimos para "mantener las prioridades" en los hospitales, en relación con procesos oncológicos y cirugías reguladas por la ley de garantías.

"No se va a resolver en un mes"

Preguntado sobre cuándo se prevé poder recuperar toda la asistencia aplazada, el conselleiro ha señalado que se trabaja en un plan, pero avanza que "no va a ser un problema que se vaya a resolver en un mes, ni mucho menos". No tendrá una estimación hasta que se concluya con la huelga y se analice con una planificación a "corto" y "largo plazo".

Remarca las complicaciones para "corregir todo lo que se deja hacer esta semana", pues en un periodo navideño hay "gente con días de libre disposición" y "con vacaciones pendientes". "Hay que ver cuántos recursos tenemos para solucionar este problema", explica Gómez Caamaño.

Finalmente, ha apelado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "avanzar un poquito" en el encuentro con representantes sindicales para "la resolución de este problema" de la huelga por el Estatuto Marco en toda España. Igualmente, en Galicia se mantiene la convocatoria de O'Mega contra la Xunta en atención primaria.