La Guardia Civil desmantela en Ames la mayor plantación indoor de cannabis del año en Galicia

La plantación interior, localizada en Ames Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro-Ames ha desmantelado una plantación indoor de cannabis sativa y detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, en el marco de la operación Yacosta 13. Se trata de la mayor plantación de estas características intervenida en Galicia en lo que va de año, según informó el cuerpo armado

La investigación se inició después de que los agentes tuvieran conocimiento de la posible existencia de un cultivo ilícito en la zona. La actuación estuvo tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, dentro de la labor permanente de prevención y persecución del cultivo y distribución de sustancias estupefacientes.

Localización de la finca y entrada autorizada

El trabajo de campo realizado por los agentes, unido a la colaboración ciudadana, permitió constatar la veracidad de la información, localizar la plantación e identificar al presunto responsable. Con los indicios recabados, la Guardia Civil solicitó el correspondiente mandamiento de entrada y registro a la autoridad judicial.

La finca se encontraba rodeada de árboles de gran tamaño y abundante maleza, lo que favorecía la ocultación de la vivienda en cuyo interior operaba la instalación. Una vez dentro, los agentes hallaron cuatro salas completamente habilitadas para el cultivo intensivo de cannabis, con paredes recubiertas de aislante térmico de aluminio para potenciar el efecto invernadero.

Una infraestructura preparada para maximizar la producción

Las estancias contaban con sistemas de iluminación, calefacción, ventilación y riego, conectados presuntamente a la red eléctrica sin contador, lo que motivó también la imputación por defraudación de fluido eléctrico. En total, se incautaron 2.862 plantas, con un peso global de 307 kilogramos tras su trituración y pesaje

Entre el material intervenido figuran 219 dispositivos de iluminación, 55 ventiladores-calefactores, 62 reguladores de potencia, 19 bidones de fertilizante líquido, un deshumidificador y un vehículo presuntamente utilizado para la actividad delictiva.

La Guardia Civil agradeció expresamente la colaboración ciudadana, que resultó clave para el avance de la investigación.