Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Filología celebra medio siglo de historia con la presentación del libro ‘De Mazarelos a Vista Alegre’

El conselleiro de Educación destaca la trayectoria del centro formando profesionales de la lengua y la cultura, así como su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos

Eladio Lois
Eladio Lois
11/12/2025 13:17
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su intervención en la presentación del libro
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su intervención en la presentación del libro
Xunta
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Facultad de Filología de la Universidade de Santiago de Compostela puso este jueves el broche a su 50 aniversario con la presentación del libro 'De Mazarelos a Vista Alegre. Medio século da Facultade de Filoloxía da USC', una obra que recorre las cinco décadas de vida del centro. En el acto participaron el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el rector de la USC, Antonio López, acompañados por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez.

Os investigadores Elia Álvarez (SunRock), Javier Conde e Laura Arosa, doFIDIS; e Daniel Roca (Sun Rock) no congreso da Asociación Galega de EII

Santiago convértese en centro da innovación biomédica cun proxecto millonario contra a enfermidade inflamatoria intestinal

Más información

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de una facultad que, desde 1975, ha formado a generaciones de profesionales vinculados al estudio de la lengua, la literatura y la cultura.

Cinco décadas formando referentes de la cultura gallega

El conselleiro subrayó que este centro académico ha sido espacio de formación para “grandes figuras de nuestras letras y de nuestra cultura”, y puso en valor su capacidad para adaptarse a los tiempos, evolucionando desde las enseñanzas universitarias tradicionales hasta articular un catálogo de grados plenamente actualizado.

La Facultad de Filología nació en Mazarelos en 1975, en pleno casco histórico de Santiago, y desde entonces ha ampliado estudios, líneas de investigación y equipos docentes. En la actualidad desarrolla su actividad en el barrio de Vista Alegre, donde se ha consolidado como un centro de referencia dentro de la USC.

Un libro para recorrer medio siglo de evolución

El libro presentado ofrece un recorrido cronológico por los cincuenta años de historia de la facultad mediante una secuencia anual de hitos, que permite seguir su evolución académica e institucional. La obra incluye también una selección de textos elaborados por docentes, antiguos alumnos y otras personas vinculadas al centro.

Con esta publicación se cierra el programa conmemorativo del aniversario, que a lo largo del año reunió a destacadas figuras de la cultura gallega, además de un congreso internacional y diversas actividades académicas y divulgativas.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un acto

La huelga médica acumula en Galicia cerca de 500 cirugías anuladas y 27.000 asistencias aplazadas
Agencias
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El Grupo Municipal Socialista urge a Goretti Sanmartín a resolver la falta de personal en Bomberos y Policía Local
Redacción
Hotel Oca Puerta del Camino

Santiago acoge el congreso ‘Activa Talento’, que abordará la relación entre discapacidad y emprendimiento
Eladio González Lois
Sheila Patricia, en una foto de archivo

Sheila Patricia presentará su nuevo disco 'Epifanía' en un showcase íntimo en Santiago
Eladio González Lois