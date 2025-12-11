Filología celebra medio siglo de historia con la presentación del libro ‘De Mazarelos a Vista Alegre’

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, durante su intervención en la presentación del libro Xunta

La Facultad de Filología de la Universidade de Santiago de Compostela puso este jueves el broche a su 50 aniversario con la presentación del libro 'De Mazarelos a Vista Alegre. Medio século da Facultade de Filoloxía da USC', una obra que recorre las cinco décadas de vida del centro. En el acto participaron el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el rector de la USC, Antonio López, acompañados por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de una facultad que, desde 1975, ha formado a generaciones de profesionales vinculados al estudio de la lengua, la literatura y la cultura.

Cinco décadas formando referentes de la cultura gallega

El conselleiro subrayó que este centro académico ha sido espacio de formación para “grandes figuras de nuestras letras y de nuestra cultura”, y puso en valor su capacidad para adaptarse a los tiempos, evolucionando desde las enseñanzas universitarias tradicionales hasta articular un catálogo de grados plenamente actualizado.

La Facultad de Filología nació en Mazarelos en 1975, en pleno casco histórico de Santiago, y desde entonces ha ampliado estudios, líneas de investigación y equipos docentes. En la actualidad desarrolla su actividad en el barrio de Vista Alegre, donde se ha consolidado como un centro de referencia dentro de la USC.

Un libro para recorrer medio siglo de evolución

El libro presentado ofrece un recorrido cronológico por los cincuenta años de historia de la facultad mediante una secuencia anual de hitos, que permite seguir su evolución académica e institucional. La obra incluye también una selección de textos elaborados por docentes, antiguos alumnos y otras personas vinculadas al centro.

Con esta publicación se cierra el programa conmemorativo del aniversario, que a lo largo del año reunió a destacadas figuras de la cultura gallega, además de un congreso internacional y diversas actividades académicas y divulgativas.