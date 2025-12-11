El rector de la USC confía en cerrar el acuerdo sobre la descentralización de Medicina antes de fin de año

El rector recuerda que la facultad es "un actor esencial" en el proceso y que el conflicto no puede prolongarse indefinidamente

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, ha insistido este jueves que espera que el conflicto abierto por la descentralización de Medicina en Galicia se revuelva "antes de que acabe el año, incluso antes de las fiestas", aunque ha asegurado que "no hay ninguna concreción que adelantar".

Cabe recordar que el rector de la UDC, Ricardo Cao, abogó esta misma semana por esperar unos días para que la USC "pueda ratificar la propuesta acordada". "Pero necesitamos un sí o un no a este acuerdo porque no hay en este momento caminos intermedios por explorar", aseguró Cao.

"Las condiciones de descentralización están escritas y son las que son", apostilló e insistió en que la respuesta de la universidad compostelana debía llegar "en los próximos días".

Consultado por Europa Press sobre este tema este jueves en Santiago, el rector de la USC ha recordado que no votarán una propuesta que no cuente con el apoyo de la facultad compostelana, aunque ha reconocido que este tema "no puede estar permanentemente abierto".

"Yo voy a agotar todas las posibilidades de hablar y de buscar un acuerdo para el que yo sigo estando convencido que es la mejor solución para la facultad y para la universidad", ha defendido, a la vez que ha subrayado que la facultad "es un actor esencial".

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha asegurado que "ya está todo dicho en estos momentos, es el tiempo de descuento y todos esperan que la facultad dé una respuesta a los planteamientos que se les están haciendo por parte del rectorado".

"Creo que las opiniones de los rectores de A Coruña y de Vigo son conocidas a través de los medios y todos estamos esperando que la xunta de la facultad sea responsable y se sume a los planteamientos que se están haciendo", ha concluido Rodríguez.

Asimismo, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, también se ha pronunciado al respecto antes de iniciar el acto de presentación del libro 'De Mazarelos a Vista Alegre', donde ha calificado de "lógico" escuchar a la facultad compostelana y ha defendido que esta tiene que ser "la facultad de referencia".