Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Grupo Municipal Socialista urge a Goretti Sanmartín a resolver la falta de personal en Bomberos y Policía Local

Los socialistas alertan de más de cuarenta días con servicios de emergencia bajo mínimos y consecuencias que afectan a la seguridad y la movilidad en Santiago

Redacción
11/12/2025 14:31
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha pedido a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que adopte medidas inmediatas ante la situación que, según denuncian, atraviesan los servicios de Bomberos y Policía Local, que llevan más de cuarenta días sin el personal suficiente para atender con normalidad las emergencias del municipio. La formación sostiene que esta carencia ya ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad y la movilidad en la capital gallega.

pleno santiago

O Pleno avala por unanimidade o traspaso ao Sergas da Unidade Municipal de Drogodependencias

Más información

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, subraya que “levamos máis de corenta días sen dotacións mínimas en Bombeiros e Policía Local en Santiago. Isto xa causou incidentes graves, como o parque de bombeiros inoperativo e o peche do túnel do Hórreo por falta de persoal”.

Reclamaciones ante la falta de avances

El PSOE compostelano considera que los problemas que afectan a ambos servicios se deben a atrasos en los pagos, complementos desactualizados y un déficit de plantilla. Guinarte afirma que “A señora Goretti Sanmartín non está tomando medidas efectivas, e o problema está no atraso do pago de horas extra, a falta de actualización de complementos e o déficit de plantilla”.

La formación socialista sostiene que la situación requiere actuaciones urgentes capaces de ofrecer estabilidad a los equipos profesionales y garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios esenciales que prestan.

Llamamiento a la alcaldesa para evitar un deterioro mayor

El portavoz del grupo municipal recalca que la ciudad no puede seguir prolongando esta situación y advierte de los riesgos derivados de mantener los servicios de emergencia bajo mínimos en plena actividad diaria. “Santiago necesita estabilidade e seguridade agora. A señora Sanmartín debe tomar solucións antes de que a falta de bombeiros e policías siga afectando á seguridade e a mobilidade da cidade”, afirma Guinarte.

El grupo socialista insiste en que el gobierno municipal debe actuar sin demora para corregir esta situación y evitar que la falta de personal continúe repercutiendo en la atención a las emergencias y en la normalidad del tráfico y los servicios públicos de Santiago.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un acto

La huelga médica acumula en Galicia cerca de 500 cirugías anuladas y 27.000 asistencias aplazadas
Agencias
Hotel Oca Puerta del Camino

Santiago acoge el congreso ‘Activa Talento’, que abordará la relación entre discapacidad y emprendimiento
Eladio González Lois
Sheila Patricia, en una foto de archivo

Sheila Patricia presentará su nuevo disco 'Epifanía' en un showcase íntimo en Santiago
Eladio González Lois
Foto de archivo de una fiesta navideña en el Concello de O Pino

O Pino celebrará el sábado 20 de diciembre su VI Festa de Nadal con talleres, música tradicional y chocolate con churros
Eladio González Lois