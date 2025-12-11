El Grupo Municipal Socialista urge a Goretti Sanmartín a resolver la falta de personal en Bomberos y Policía Local

El concejal socialista, Gumersindo Guinarte Cedida

El Grupo Municipal Socialista de Santiago ha pedido a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que adopte medidas inmediatas ante la situación que, según denuncian, atraviesan los servicios de Bomberos y Policía Local, que llevan más de cuarenta días sin el personal suficiente para atender con normalidad las emergencias del municipio. La formación sostiene que esta carencia ya ha tenido consecuencias directas sobre la seguridad y la movilidad en la capital gallega.

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, subraya que “levamos máis de corenta días sen dotacións mínimas en Bombeiros e Policía Local en Santiago. Isto xa causou incidentes graves, como o parque de bombeiros inoperativo e o peche do túnel do Hórreo por falta de persoal”.

Reclamaciones ante la falta de avances

El PSOE compostelano considera que los problemas que afectan a ambos servicios se deben a atrasos en los pagos, complementos desactualizados y un déficit de plantilla. Guinarte afirma que “A señora Goretti Sanmartín non está tomando medidas efectivas, e o problema está no atraso do pago de horas extra, a falta de actualización de complementos e o déficit de plantilla”.

La formación socialista sostiene que la situación requiere actuaciones urgentes capaces de ofrecer estabilidad a los equipos profesionales y garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios esenciales que prestan.

Llamamiento a la alcaldesa para evitar un deterioro mayor

El portavoz del grupo municipal recalca que la ciudad no puede seguir prolongando esta situación y advierte de los riesgos derivados de mantener los servicios de emergencia bajo mínimos en plena actividad diaria. “Santiago necesita estabilidade e seguridade agora. A señora Sanmartín debe tomar solucións antes de que a falta de bombeiros e policías siga afectando á seguridade e a mobilidade da cidade”, afirma Guinarte.

El grupo socialista insiste en que el gobierno municipal debe actuar sin demora para corregir esta situación y evitar que la falta de personal continúe repercutiendo en la atención a las emergencias y en la normalidad del tráfico y los servicios públicos de Santiago.