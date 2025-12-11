Compostela abre al público las esculturas del Mestre Mateo recuperadas tras 70 años

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, acompañada por la presidenta del patronato del Museo y los dos últimos exacaldes de la ciudad en el acto celebrado para presentar al público las estatuas Concello de Santiago

Santiago de Compostela celebró este jueves un acto institucional en el Museo do Pobo Galego para presentar al público las esculturas del Mestre Mateo, restituidas al Concello tras permanecer más de siete décadas en manos de la familia Franco. Las piezas, Abraham/Jeremías e Isaac/Ezequiel, pasan ahora a exhibirse en una sala específicamente habilitada en el ala sur del museo, donde podrán contemplarse hasta el próximo mes de mayo.

Al evento asistieron representantes y miembros de diferentes entidades políticas y culturales

En el acto participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, así como los regidores de las dos corporaciones anteriores, Martiño Noriega y Xosé Sánchez Bugallo, responsables de impulsar el proceso que culminó en la sentencia firme del Tribunal Supremo. También intervino la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada, junto a representantes institucionales de toda Galicia y una nutrida presencia vecinal.

Una sala que contextualiza la recuperación

La nueva sala no solo acoge las esculturas, trasladadas desde el Pazo de Meirás el pasado 1 de diciembre, sino que incorpora una línea del tiempo que explica su recorrido histórico y un audiovisual del proyecto KosmoTech_1200, desarrollado por la USC y el CISPAC. Este trabajo de recreación digital permite comprender la ubicación original de las figuras en el coro del Mestre Mateo y en el nártex del Pórtico da Gloria, así como su relevancia en la evolución del arte medieval europeo.

Las estatutas

El público dispone además de una hoja de sala con códigos QR que enlazan con materiales divulgativos sobre el proceso de creación del Pórtico, la trayectoria de las estatuas desde su salida de Compostela y el impacto cultural de su recuperación.

Una restitución entendida como triunfo colectivo

Durante el acto, la alcaldesa destacó que la devolución de las piezas representa un logro colectivo construido durante años por especialistas, archiveros, juristas, instituciones, asociaciones de memoria histórica y diversas corporaciones municipales. También subrayó la conexión entre este proceso y la recuperación del Pazo de Meirás, otro símbolo del patrimonio gallego apropiado por la familia del dictador.

Sanmartín enmarcó ambas reivindicaciones en un mismo relato: el de la defensa del patrimonio del pueblo gallego, frente al expolio ejecutado durante la dictadura. La recuperación de las esculturas, señaló, refuerza ese camino y contribuye a recomponer la historia de la ciudad devolviéndolas a su legítimo lugar.

La alcaldesa, durante su intervención

Hoxe é un antes e un despois. Sempre, e agora coas estatuas dos profetas detrás, berraremos: Franquismo, nunca máis!

La exposición permanecerá abierta al público desde este jueves en el Museo do Pobo Galego, donde las esculturas podrán visitarse como parte esencial del patrimonio recuperado de Santiago de Compostela.