Chega o Festival de Nadal da Escola Municipal de Música no Auditorio de Galicia
Todas as grandes formacións do centro actuarán o 12 de decembro nun concerto que pon en valor o papel da educación musical
A Escola Municipal de Música de Santiago de Compostela celebra o vindeiro venres 12 de decembro, ás 19.00 horas, no Auditorio de Galicia, o seu xa tradicional Festival de Nadal, unha cita moi agardada pola comunidade educativa e musical da cidade.
O concerto contará coa participación de todas as grandes formacións da Escola: a Bandiña, a Banda, a Orquestriña, a Orquestra, os Coros, a Agrupación de Música Tradicional, o Combo de Música Moderna e a Big Band, que ofrecerán un repertorio variado e pensado para todos os públicos, combinando música galega, clásica, contemporánea e moderna.
O Festival de Nadal pretende ser unha mostra do traballo desenvolvido ao longo dos últimos meses polo profesorado e polo alumnado da Escola, así como unha celebración colectiva que pon en valor o papel da educación musical na vida cultural de Santiago. A entrada será libre ata completar capacidade.