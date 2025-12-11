Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Cáritas Diocesana de Santiago activa su campaña de Navidad y pide solidaridad para que la dignidad “no dependa de la suerte”

Más de 1.200 menores recibirán apoyo estas fechas gracias a las acciones solidarias desplegadas por toda la diócesis

Redacción
11/12/2025 13:03
Voluntariado de Cáritas durante una de las acciones de la campaña de Navidad en la diócesis
Voluntariado de Cáritas durante una de las acciones de la campaña de Navidad
Cáritas
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Cáritas Diocesana de Santiago ha puesto en marcha su campaña de Navidad, un conjunto de iniciativas destinado a acompañar a las familias más vulnerables y a recordar que vivir con dignidad —acceder a vivienda, empleo, educación o salud— no debería ser una cuestión de azar. Bajo el lema “Mientras haya personas hay esperanza”, la entidad subraya que la desigualdad se hace más visible en estas fechas y que la solidaridad se convierte en un apoyo imprescindible para quienes atraviesan situaciones difíciles.

Os investigadores Elia Álvarez (SunRock), Javier Conde e Laura Arosa, doFIDIS; e Daniel Roca (Sun Rock) no congreso da Asociación Galega de EII

Santiago convértese en centro da innovación biomédica cun proxecto millonario contra a enfermidade inflamatoria intestinal

Más información

La organización trabaja durante todo el año con personas en situación de pobreza, soledad o exclusión social, ofreciendo escucha, orientación y acompañamiento para que cada persona pueda recuperar estabilidad. En una diócesis que abarca 1,3 millones de habitantes, Cáritas cuenta con casi 3.000 voluntarios, presentes en 317 parroquias de 110 concellos de A Coruña y Pontevedra.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, destaca que “acompañamos personas, no estadísticas”, y remarca que cada gesto solidario “transforma vidas y da esperanza real a quienes más lo necesitan”. Insiste en que el apoyo colectivo es fundamental para que nadie viva el invierno “en soledad o privación”.

Navidad: un momento crítico para la desigualdad

El período navideño supone un incremento en la demanda de alimentos, ropa de abrigo, calefacción y apoyo emocional, especialmente entre familias que afrontan una situación económica frágil. Este año, gracias a los actos solidarios distribuidos por toda la diócesis, más de 1.200 menores podrán celebrar una Navidad digna.

Las acciones incluyen recogidas de juguetes, festivales solidarios, talleres, campañas de alimentos, visitas a personas mayores y actividades de sensibilización en distintos puntos del territorio. Todas estas propuestas buscan crear comunidad, movilizar a la ciudadanía y reforzar la conciencia social sobre la vulnerabilidad que viven muchas familias en Galicia.

Acciones destacadas en la diócesis

En A Coruña se refuerza la recogida de juguetes nuevos, con entregas previstas los días 19 y 27 de diciembre y 5 de enero, con la previsión de atender a más de 900 menores. En Santiago continúa la campaña ‘Agasallos de Nadal’, impulsada por el voluntariado juvenil del programa Ventureiros, con recogida el 21 de diciembre y entregas a principios de enero. También tendrá lugar un taller de manualidades navideñas y la inauguración del huerto del programa Agarimo.

En Arousa se mantiene activa la recogida de alimentos, mientras Cambados acogerá un festival de Navidad y Vilagarcía celebró un concierto solidario. En Bergantiños continúa la operación kilo-litro/euro con reparto de cestas los días 17 y 18 de diciembre. En Pontevedra (Monte Porreiro) sigue abierta la recogida de alimentos navideños hasta el 21 de diciembre.

Lavacolla concentra visitas a personas mayores y enfermas, y en Milladoiro continúa la campaña de alimentos y juguetes. Noia prepara su festival navideño el 16 de diciembre y mantiene la recogida solidaria de alimentos. Ribeira acogerá su festival de Navidad el 13 de diciembre, acompañado de un espectáculo familiar de Mimarte y actividades de sensibilización.

Cada una de estas acciones busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también promover cohesión social, visibilizar la realidad de las familias más vulnerables y acompañar procesos largos en ámbitos como formación, empleo, vivienda o apoyo emocional.

Formas de colaborar: pequeños gestos que sostienen vidas

Cáritas recuerda que la solidaridad no es caridad, sino corresponsabilidad, y que cualquier aportación —donar alimentos o juguetes, dedicar tiempo como voluntariado o participar económicamente— contribuye a sostener los programas de ayuda. Para quienes no puedan colaborar de forma presencial, la entidad mantiene activo el Bizum 38188, con la referencia “Campaña de Nadal 2025”, para facilitar las aportaciones económicas.

La organización insiste en que cada gesto permite que la ayuda llegue “a quien realmente lo necesita” y garantiza que estas fiestas nadie quede sin calor, alimentos o esperanza.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en un acto

La huelga médica acumula en Galicia cerca de 500 cirugías anuladas y 27.000 asistencias aplazadas
Agencias
El concejal socialista, Gumersindo Guinarte

El Grupo Municipal Socialista urge a Goretti Sanmartín a resolver la falta de personal en Bomberos y Policía Local
Redacción
Hotel Oca Puerta del Camino

Santiago acoge el congreso ‘Activa Talento’, que abordará la relación entre discapacidad y emprendimiento
Eladio González Lois
Sheila Patricia, en una foto de archivo

Sheila Patricia presentará su nuevo disco 'Epifanía' en un showcase íntimo en Santiago
Eladio González Lois