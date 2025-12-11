Cáritas Diocesana de Santiago activa su campaña de Navidad y pide solidaridad para que la dignidad “no dependa de la suerte”

Voluntariado de Cáritas durante una de las acciones de la campaña de Navidad Cáritas

Cáritas Diocesana de Santiago ha puesto en marcha su campaña de Navidad, un conjunto de iniciativas destinado a acompañar a las familias más vulnerables y a recordar que vivir con dignidad —acceder a vivienda, empleo, educación o salud— no debería ser una cuestión de azar. Bajo el lema “Mientras haya personas hay esperanza”, la entidad subraya que la desigualdad se hace más visible en estas fechas y que la solidaridad se convierte en un apoyo imprescindible para quienes atraviesan situaciones difíciles.

La organización trabaja durante todo el año con personas en situación de pobreza, soledad o exclusión social, ofreciendo escucha, orientación y acompañamiento para que cada persona pueda recuperar estabilidad. En una diócesis que abarca 1,3 millones de habitantes, Cáritas cuenta con casi 3.000 voluntarios, presentes en 317 parroquias de 110 concellos de A Coruña y Pontevedra.

La directora de Cáritas Diocesana de Santiago, Pilar Farjas, destaca que “acompañamos personas, no estadísticas”, y remarca que cada gesto solidario “transforma vidas y da esperanza real a quienes más lo necesitan”. Insiste en que el apoyo colectivo es fundamental para que nadie viva el invierno “en soledad o privación”.

Navidad: un momento crítico para la desigualdad

El período navideño supone un incremento en la demanda de alimentos, ropa de abrigo, calefacción y apoyo emocional, especialmente entre familias que afrontan una situación económica frágil. Este año, gracias a los actos solidarios distribuidos por toda la diócesis, más de 1.200 menores podrán celebrar una Navidad digna.

Las acciones incluyen recogidas de juguetes, festivales solidarios, talleres, campañas de alimentos, visitas a personas mayores y actividades de sensibilización en distintos puntos del territorio. Todas estas propuestas buscan crear comunidad, movilizar a la ciudadanía y reforzar la conciencia social sobre la vulnerabilidad que viven muchas familias en Galicia.

Acciones destacadas en la diócesis

En A Coruña se refuerza la recogida de juguetes nuevos, con entregas previstas los días 19 y 27 de diciembre y 5 de enero, con la previsión de atender a más de 900 menores. En Santiago continúa la campaña ‘Agasallos de Nadal’, impulsada por el voluntariado juvenil del programa Ventureiros, con recogida el 21 de diciembre y entregas a principios de enero. También tendrá lugar un taller de manualidades navideñas y la inauguración del huerto del programa Agarimo.

En Arousa se mantiene activa la recogida de alimentos, mientras Cambados acogerá un festival de Navidad y Vilagarcía celebró un concierto solidario. En Bergantiños continúa la operación kilo-litro/euro con reparto de cestas los días 17 y 18 de diciembre. En Pontevedra (Monte Porreiro) sigue abierta la recogida de alimentos navideños hasta el 21 de diciembre.

Lavacolla concentra visitas a personas mayores y enfermas, y en Milladoiro continúa la campaña de alimentos y juguetes. Noia prepara su festival navideño el 16 de diciembre y mantiene la recogida solidaria de alimentos. Ribeira acogerá su festival de Navidad el 13 de diciembre, acompañado de un espectáculo familiar de Mimarte y actividades de sensibilización.

Cada una de estas acciones busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también promover cohesión social, visibilizar la realidad de las familias más vulnerables y acompañar procesos largos en ámbitos como formación, empleo, vivienda o apoyo emocional.

Formas de colaborar: pequeños gestos que sostienen vidas

Cáritas recuerda que la solidaridad no es caridad, sino corresponsabilidad, y que cualquier aportación —donar alimentos o juguetes, dedicar tiempo como voluntariado o participar económicamente— contribuye a sostener los programas de ayuda. Para quienes no puedan colaborar de forma presencial, la entidad mantiene activo el Bizum 38188, con la referencia “Campaña de Nadal 2025”, para facilitar las aportaciones económicas.

La organización insiste en que cada gesto permite que la ayuda llegue “a quien realmente lo necesita” y garantiza que estas fiestas nadie quede sin calor, alimentos o esperanza.