Santiago de Compostela

Así es El Dieciocho, el nuevo mercado gastronómico de Santiago de Compostela

Cuatro cocinas especializadas, productos locales y una apuesta por la calidad inauguran la propuesta del Outlet Área Central

Eladio Lois
Eladio Lois
11/12/2025 12:54
Exterior de El Dieciocho
Exterior de El Dieciocho
Eladio Lois
El Outlet Área Central estrena este diciembre El dieciocho, un espacio gastronómico diseñado para renovar por completo la oferta de restauración del centro comercial y, según su presentación, para situarse como un referente culinario a nivel gallego. La propuesta reúne cuatro cocinas especializadas, todas ellas articuladas en torno a la variedad, la calidad del producto y un marcado compromiso con los ingredientes locales y de proximidad

La ambientación moderna, una decoración cuidada y un trato al cliente muy trabajado completan la identidad de un establecimiento concebido para públicos diversos: familias, parejas y grupos de jóvenes.

La pizzería más premiada de Galicia, ahora en Santiago

Una de las cocinas protagonistas es Oura Pizza, capitaneada por el premiado pizzaiolo Julio Gómez, con trayectoria profesional en Barcelona. Su llegada convierte a Oura en la pizzería más galardonada de Galicia y la única del territorio presente en la guía internacional 50 Top Pizza, una de las referencias mundiales en el sector.

Hamburguesas premiadas y cocina reconocida con un Solete Repsol

La segunda propuesta llega de la mano de The Carnivan, firma procedente de León que acumula una década de experiencia y que ostenta los premios a la mejor hamburguesa de Castilla y León y de España 2025. Su establecimiento original cuenta con un Solete Repsol, un reconocimiento que respalda el prestigio de una marca que elige ahora Santiago para expandir su proyecto gastronómico

Fusión peruana: nikkei, chifa y pokes

La tercera cocina está especializada en cocina peruana fusión, con una oferta que abarca platos nikkei (resultado de la unión entre gastronomía japonesa y peruana), propuestas chifa (fusión peruano-china) y diferentes variedades de pokes, plato de origen hawaiano que completa un abanico culinario pensado para paladares diversos.

Cocina tradicional con producto Petramora

La cuarta propuesta está centrada en la cocina tradicional, basada en una selección de materia prima de alta calidad y en productos y carnes de la marca Petramora. Procedente de una dehesa de Zamora donde los animales pastorean en libertad, Petramora fue la primera ganadería española en obtener el certificado de bienestar animal, tras años de investigación y un modelo de gestión sostenible. Ese conocimiento se refleja ahora en los platos ofrecidos en “El dieciocho”, donde se prioriza una elaboración respetuosa con el producto.

