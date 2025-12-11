Mi cuenta

Santiago de Compostela

A USC, entre as dez universidades máis sustentables de España

O UI GreenMetric World University Rankings avaliou o seu compromiso coa sustentabilidade mediante datos achegados polos seus equipos de xestión

Redacción
11/12/2025 11:24
estudiantes campus otono
O obxectivo desta clasificación, impulsada pola Universidade de Indonesia, é reflectir os esforzos realizados polas universidades
Santi Alvite
UI GreenMetric World University Rankings, principal clasificación do mundo que avalía o compromiso das universidades coa sustentabilidade, sitúa a USC no chanzo 303 de entre as 1.547 institucións académicas que participaron nesta edición 2025. Na contorna estatal, a Universidade de Santiago de Compostela ocupa o chanzo número nove.

En concreto, a clasificación avalía un total de seis indicadores: contorna e infraestruturas (15%), enerxía e cambio climático (21%), residuos (18%), auga (10%), transporte (18%) e educación (18%). 

O obxectivo desta clasificación, impulsada pola Universidade de Indonesia, é reflectir os esforzos realizados polas universidades no desenvolvemento e implantación de políticas e programas respectuosos co medio ambiente e a sustentabilidade. 

Os responsables da clasificación analizan o compromiso das universidades coa sustentabilidade a partir dunha serie de aspectos que inclúen a recompilación de información básica sobre o perfil de cada universidade, particularmente en relación ao seu tamaño e ámbito xeográfico de implantación. A recompilación dos datos realízase a través de enquisas en liña enviadas a administradores universitarios.

