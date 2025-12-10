Xaime Cortizo presenta Xialma y una exposición que reivindica la Ribeira Sacra como paisaje emocional

El fotógrafo Xaime Cortizo presenta Xialma, su nuevo vino, y la exposición fotográfica 'Viaxe interior de Pedra, Auga e Viño' Eladio Lois

El espacio enocultural Vide Vide! acogió este martes la presentación oficial de Xialma, el primer vino de autor del fotógrafo y viticultor Xaime Cortizo, junto con la inauguración de la exposición 'Viaxe interior de Pedra, Auga e viño', una propuesta que traza un puente simbólico entre Santiago y la Ribeira Sacra. La cita reunió a profesionales del sector, amantes del vino y público interesado en el diálogo entre arte y territorio, en una velada que combinó recorrido expositivo, cata comentada y maridaje, siguiendo el programa previsto en la convocatoria original

Vistas de una botella de Xialma Cedida

Durante la inauguración, Cortizo destacó que Xialma representa una extensión natural de su trabajo como fotógrafo. “Hoy estamos aquí presentando la primera añada de Xialma, un proyecto personal que conecta el arte con el territorio y el paisaje”, señaló. Subrayó también que el vino es un homenaje a “toda esa gente que mantuvo ese paisaje maravilloso de la Ribeira Sacra”, reivindicando el trabajo anónimo que ha configurado la identidad visual y agrícola de la zona.

El artista compostelano señaló, asimismo, que su intención es transmitir “toda esa historia” que habita en cada viñedo y que él busca traducir a un lenguaje propio. “Intento condensar el paisaje dentro de cada botella y de cada copa”, afirmó, una idea que resume la filosofía creativa de Xialma y que articula la exposición inaugurada ese mismo día.

Intento condensar el paisaje de la Ribeira Sacra dentro de cada botella" Xaime Cortizo, fotógrafo y viticultor

El autor compartió, además, el origen más personal de su vínculo con el vino: “Tengo sangre riojana; mi madre es de Haro, así que siempre tuve ese gusanillo”. A raíz de una oportunidad surgida hace algo más de dos años, decidió adentrarse en el mundo vitivinícola de la Ribeira Sacra, una experiencia que describe como “fascinante” y que le ha permitido reconectar con sus orígenes familiares y con su sensibilidad artística.

El público asistente pudo conocer los detalles de la elaboración de Xialma en la cata guiada, en la que participó también el enólogo Roberto Regal, responsable de la interpretación técnica de esta primera añada.

Un proyecto que celebra el territorio y su cultura

Tras la presentación, Vide Vide! ofreció un pequeño maridaje con productos locales, reforzando la relación entre vino, territorio y cultura gallega.

Quienes acudieron al acto tuvieron acceso exclusivo a las primeras botellas de Xialma, disponibles ya en el propio local. Cortizo anunció que cada persona que adquiera una botella recibirá una fotografía de la exposición, una de las piezas que forman parte del proyecto 'Viaxe interior de Pedra, Auga e viño', pensado como un recorrido sensorial donde imagen y vino se retroalimentan.

Una de las fotografías de la exposición Cedida

Las obras expuestas podrán adquirirse también en Vide Vide!, donde permanecerán disponibles durante las próximas semanas.