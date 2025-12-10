Santiago(é)Tapas vuelve en febrero con una nueva categoría vegetariana y cambios en su sistema de premios

La presentación de la nueva edición tuvo lugar esta mañana en Raxoi Catedral de Santiago

Santiago(é)Tapas regresará del 19 de febrero al 8 de marzo de 2026 con una XVII edición marcada por una renovación profunda de su estructura de premios y por la incorporación, por primera vez, de un reconocimiento a la mejor tapa vegetariana. El certamen, concebido para reforzar la actividad hostelera en una época de menor consumo, mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 7 de enero, por lo que los establecimientos interesados cuentan con menos de un mes para sumarse.

El concurso reorganiza este año sus apartados en tres categorías principales —tradicional, creativa y dulce— y cinco adicionales, en las que se integran los nuevos premios a mejor tapa vegetariana y mejor tapa con ingrediente con DOP, IXP, producción ecológica o artesanía alimentaria de Galicia, además de los galardones clásicos al mejor maridaje con cerveza, mejor maridaje con vino y mejor propuesta sin gluten.

Cada tapa podrá aspirar a un único premio principal, aunque también tendrá opción de competir al mismo tiempo por uno de los reconocimientos adicionales. Según explicó la concejala de Turismo, Míriam Louzao, en la presentación de este miércoles, estos cambios buscan una participación más equilibrada y una mayor diversidad de propuestas. La rueda de prensa contó también con la diputada de Cultura de la Diputación de A Coruña, Natividade González, y la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil.

Campaña navideña con 65.000 manteles promocionales

Con el fin de incentivar la inscripción, el Concello ha lanzado una campaña especial durante la Navidad basada en la distribución de 65.000 manteles y la colocación de carteles promocionales en bares y restaurantes de la ciudad. La acción se refuerza, además, con una campaña publicitaria desplegada en distintos soportes y espacios urbanos que busca ampliar el alcance del certamen y recordar a los hosteleros que todavía están a tiempo de participar.

Nuevos criterios de valoración para reforzar la calidad

Entre las novedades más técnicas, Turismo de Santiago introduce criterios de valoración más específicos, centrados en el concepto culinario de tapa y en las técnicas empleadas. Se establece que una tapa será una pequeña porción de comida servida para acompañar una bebida, con un peso máximo de 90 gramos en la categoría tradicional y 75 gramos en las restantes.

El premio de la categoría creativa, que sumará el sobrenombre de la Deputación da Coruña, otorgará además un valor añadido: la tapa ganadora representará a Santiago en el concurso De tapas por Galicia, organizado por Turismo de Galicia. Por su parte, el galardón de la categoría tradicional incorporará la denominación Compostela Gastronómica.