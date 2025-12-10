‘Picheleiras’: la Asociación do Traxe Galego exhibe en Santiago su historia

Fotografía utilizada en el cartel promocional de la muestra El Corte Inglés

La Asociación do Traxe Galego (ATG) clausura su 30º aniversario con una exposición que pone en valor la riqueza histórica y estética del traje tradicional de las Terras de Compostela. La muestra, titulada Picheleiras: 'O traxe tradicional nas Terras de Compostela', podrá visitarse del 11 de diciembre al 7 de enero de 2026 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago, situada en la planta baja. La inauguración se celebrará este jueves a las 19.00 horas, en un acto que contará con la intervención de Consuelo Vázquez, presidenta de la ATG; Marta Abal, del Grupo Municipal PSdeG-PSOE; José Antonio Constenla, del Grupo Municipal PP; y Fuencisla Cid, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Galicia.

La exposición nace con el propósito de difundir una tipología única dentro del patrimonio textil gallego: los trajes de brillantes, piezas características de la comarca compostelana que destacan por su elaboración artesanal, su valor simbólico y su profunda conexión con la memoria cultural del territorio.

Un recorrido por la diversidad de la indumentaria tradicional

El planteamiento de la muestra parte de una reflexión de Manuel Murguía, quien ya en el primer tomo de la Historia de Galicia subrayó la variedad interna del traje tradicional: “A pesar de que se semejan bastante y parecen sujetarse a un tipo común, varían, sin embargo, de unas a otras regiones, no solo en la hechura, sino también en los colores de los paños”. Esta diversidad inspira una exposición que analiza el traje picheleiro en su contexto comarcal, atendiendo a sus particularidades, a su función social y a los oficios artesanos que permitieron su desarrollo.

Santiago de Compostela, como centro cultural y comercial en los siglos XVIII y XIX, fue un territorio clave para el nacimiento del bordado picheleiro, realizado directamente sobre la tela con cristales de cobre, plata, oro y azul, lo que convertía cada pieza en una obra única. La exposición explica cómo estas prendas formaban parte de un universo visual propio, ligado a ceremonias, vínculos comunitarios y celebraciones familiares.

Una selección de piezas que reconstruyen la tradición

La exposición reúne reproducciones fidedignas de trajes pertenecientes a diferentes parroquias y aldeas de la comarca. Entre ellos destacan el traje del Castiñeiriño, con bordados florales y abalorios en tonos negros, dorados y cobre; el traje de la villa de Santiago, asociado al disfraceo burgués; y el traje de Compostela, con un mandil adornado con custodias, espigas y símbolos religiosos.

El recorrido incluye también el traje de Marrozos, elaborado en terciopelo negro con bordados en plata; el traje de Figueiras, utilizado en bodas de la década de 1880; el traje de los alrededores de Santiago, inspirado en obras de Dionisio Fierros; y recreaciones masculinas como el traje de home picheleiro o el traje de home de Compostela, este último basado en el cuadro Romería. Otros ejemplos singulares son el traje de Ponteulla (Lestedo), confeccionado para una boda en 1891, y el traje de Arca (O Pino), con bordados de silvas y tréboles en cristales Bristol y claro de luna. Todas las reproducciones han sido realizadas por artesanos especializados como Alberto Golpe, Aurelio Gianzo y Andrés Collantes.